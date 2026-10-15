UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Celtic'i ağırladı. Benfica, Estadio da Luz'daki maçı 4-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Jhon Duran, 23. dakikada Alexander Bah, 36. dakikada yine Jhon Duran ve 89. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Celtic'in golünü 63. dakikada Camilo Duran kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 haftada 6 puana ulaştı. Celtic, 2 hafta sonunda puan alamadı.
Benfica, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında Omonia deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Bu sonucun ardından Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 haftada 6 puana ulaştı. Celtic, 2 hafta sonunda puan alamadı.
Benfica, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında Omonia deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Jhon Duran'dan "Panenka Penaltısı" ☄️ https://t.co/eiURox0XKQ
— Sporx (@sporx) October 15, 2026