Gareth Southgate, teknik direktörlüğe geri dönmüyor!

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate, geleceğiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'den ayrıldıktan sonra yaklaşık iki yıldır herhangi bir takımda görev almayan Southgate, teknik direktörlük görevine dönmeyi düşünmediğini dile getirdi.
Southgate, "Milli takımdaki görevimin sonlarına doğru, en azından bir süreliğine, insanı heyecanlandıran galibiyetlerden zevk almayı bıraktım. Sonunda, galibiyetlerin tadını birkaç dakikadan fazla çıkaramaz oldum. Bu yüzden neredeyse hiç futbol izlemedim." dedi.
Sözlerine devam eden İngiliz teknik adam, "Takımım Crystal Palace'ın ilk kupasını kazandığını görmek için FA Cup (Mayıs 2025) finaline gittim. O zamandan beri hiçbir stadyuma gitmedim. Futbolla ilgilenme işim değişti." diye konuştu.
Southgate, "Hayatımın son 18 ayını çok sevdim. 37 yıl boyunca benliğim, cumartesi günü kazanıp kazanmadığımla şekillendi. Farklı deneyimler yaşamayı çok sevdim. Politikacılar, medya sektöründen insanlarla tanıştım. Her türlü alanda liderlik hakkında bilgi edindim, dünyayı dolaşarak yeni şeyler öğrendim. Hayatımda farklı bir rol oynamaktan keyif aldım." sözlerini sarf etti.
Southgate, "Milli takımdaki görevimin sonlarına doğru, en azından bir süreliğine, insanı heyecanlandıran galibiyetlerden zevk almayı bıraktım. Sonunda, galibiyetlerin tadını birkaç dakikadan fazla çıkaramaz oldum. Bu yüzden neredeyse hiç futbol izlemedim." dedi.
Sözlerine devam eden İngiliz teknik adam, "Takımım Crystal Palace'ın ilk kupasını kazandığını görmek için FA Cup (Mayıs 2025) finaline gittim. O zamandan beri hiçbir stadyuma gitmedim. Futbolla ilgilenme işim değişti." diye konuştu.
Southgate, "Hayatımın son 18 ayını çok sevdim. 37 yıl boyunca benliğim, cumartesi günü kazanıp kazanmadığımla şekillendi. Farklı deneyimler yaşamayı çok sevdim. Politikacılar, medya sektöründen insanlarla tanıştım. Her türlü alanda liderlik hakkında bilgi edindim, dünyayı dolaşarak yeni şeyler öğrendim. Hayatımda farklı bir rol oynamaktan keyif aldım." sözlerini sarf etti.