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FIFA'dan Balogun kararı sonrası kural değişikliği!

FIFA'nın, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un 2026 Dünya Kupası'nda aldığı otomatik bir maçlık cezanın askıya alınmasının ardından benzer durumların önüne geçmek için disiplin kurallarını değiştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Ekim 2026 18:17
Haber: Sporx.com dış haberler
FIFA'dan Balogun kararı sonrası kural değişikliği!
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FIFA, Folarin Balogun'un cezasının askıya alınmasıyla gündeme gelen tartışmaların ardından disiplin kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

ESPN'in haberine göre, FIFA Konseyi'nin gündemindeki konulardan biri, gelecekte otomatik olarak verilen bir maçlık cezaların askıya alınmasını engelleyecek yeni bir düzenleme olacak.

BALOGUN'UN CEZASI TARTIŞMA YARATTI

ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un 2026 Dünya Kupası'nda aldığı otomatik bir maçlık cezanın FIFA Disiplin Komitesi tarafından askıya alınması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan kararın yeniden değerlendirilmesini istediğini açıklamasının ardından, cezanın siyasi müdahale sonucunda askıya alındığı yönünde eleştiriler gündeme geldi.

Infantino ise disiplin komitesinin kararını kendisinden tamamen bağımsız şekilde aldığını savundu.

İNGİLTERE FUTBOL FEDERASYONU BELGELERİ İSTEDİ

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Debbie Hewitt da geçen ay Infantino'ya bir mektup göndererek Balogun dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

FIFA'nın planladığı kural değişikliğiyle benzer bir durumun gelecekte tekrarlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak Balogun'un cezasının hangi süreç sonucunda askıya alındığına ilişkin tartışmalar henüz sona ermiş değil.

Konunun, Gianni Infantino başkanlığında gerçekleştirilecek FIFA Konseyi toplantısında ele alınması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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