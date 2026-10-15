Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
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Fatih Karagümrük'te Stanojevic'le yollar ayrıldı
1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı açıklandı.
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