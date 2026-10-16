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Hansi Flick'ten Galatasaray itirafı: "Hiç kolay bir maç değildi"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Alman teknik adam, RAMS Park'taki atmosferin ve sarı-kırmızılıların hücum gücünün kendileri için zorluk oluşturduğunu belirterek hem savunmada hem de hücumda iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hansi Flick'ten Galatasaray itirafı: 'Hiç kolay bir maç değildi'
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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman çalıştırıcı, açıklamalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya da değindi. RAMS Park'taki atmosferin ve sarı-kırmızılı takımın hücum gücünün önemine dikkat çeken Flick, Barcelona'nın sahadaki performansından memnun olduğunu ifade etti.

"HİÇ KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Flick, Galatasaray karşılaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray karşısında çok iyi bir iş çıkardık. O stadyumda, o atmosferde, o taraftarların önünde ve rakibin hücum gücünü de göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay bir maç değildi. Buna rağmen savunmada ve hücumda harika bir performans sergiledik."

BARCELONA, GALATASARAY'I 4-1 MAĞLUP ETTİ

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk oldu. İspanyol temsilcisi, ilk yarıda zorlanmasına rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, karşılaşmanın 20. dakikasında öne geçerken Barcelona, ilk yarı bitmeden eşitliği sağladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Katalan ekibi, bulduğu gollerle farklı galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasman galibiyeti elde ederken Galatasaray ise RAMS Park'ta taraftarı önünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP REAL BETIS

Barcelona, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin ardından rotasını La Liga'ya çevirdi. Katalan ekibi, ligin 9. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Real Betis deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Hansi Flick'in öğrencileri, yoğun fikstürde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Alman teknik adamın Galatasaray karşılaşmasına ilişkin değerlendirmeleri de gündeme geldi.

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