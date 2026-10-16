Önder Özen açıkladı: 'Hayatımda ilk defa görüyorum'

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek lig aşamasında ikide iki yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özen, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirirken takımın oyun anlayışına, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun başarısına ve kulübün yönetim desteğine değindi.
"KALİTE FARKIYLA BİZ KAZANDIK"
Hoffenheim'ın geçen sezon PPDA istatistiğinde rekorlar kıran bir takım olduğuna dikkat çeken Önder Özen, iki ekibin de benzer bir oyun anlayışını benimsediğini belirtti.
Özen, "Hoffenheim geçen sene PPDA rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"GALİBİYETİ İSTANBUL'DAKİ SELDEN ETKİLENENLERE ARMAĞAN EDİYORUZ"
İstanbul'da yaşanan sel felaketine de değinen Özen, karşılaşmada yüksek efor gösteren futbolcuları tebrik etti. Deneyimli futbol adamı, galibiyetin anlamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da büyük bir sel oldu. Kayıplarımız oldu. Birçok insan kayıp yaşadı. Onlara da geçmiş olsun demek isteriz. Bunun küçük bir etkisi oluyorsa, futbolcularımızın da bu yönde bir gayreti oldu. Yüksek efor göstermeye çalıştılar. Oyuncuları bir kez daha kutluyorum.
Hocanın Avrupa'da 8 maçta 7. galibiyeti. Çok rastladığımız bir durum değil, bunun devamını dileriz elbette. Bir kez daha kutlarım. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Onun öncesi bir moral. Deplasman galibiyetleri önemli.
Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, Türk vatandaşlarına teşekkürler. Ev sahibi gibi oynadık. Bize ayrılan kapasitenin 4 katı kadar Türk taraftarın önünde oynadık. Önce bu galibiyeti onlara, sonra İstanbul'da sel durumu yaşayan insanlara, sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek ister oyuncularımız."
"GALİBİYETİN MUTLULUĞUNU YAŞAMADIK, TÜM TAKIM ONU DÜŞÜNÜYOR"
Karşılaşmanın ardından mutlu olup olmadığı sorulan Önder Özen, takımın fizyoterapistlerinden Serdar'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle galibiyet sevincini henüz yaşayamadıklarını dile getirdi.
Özen, "Tam şu anda çok mutlu değilim, içeride bir arkadaşım sedyede yatıyor, fizyoterapist arkadaşımız Serdar. Birazdan onu hastaneye kaldıracağız. O biraz rahatsızlık yaşadı. Galibiyetin mutluluğunu yaşamadık, yaşamayalım zaten. Önce onun sağlığı, çalışma arkadaşımı düşünüyorum. Bütün takım onu düşünüyor. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Müşahede altında kalması gerekiyor." dedi.
"BU TAKIM BİZDEN ÇOK BAŞKAN VE YÖNETİMİN ESERİ"
Beşiktaş'ın başarısında başkan Serdal Adalı ve yönetiminin önemli payı olduğunu vurgulayan Özen, kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destek için teşekkür etti.
Özen, "Bu takım bizden çok sayın başkan ve yönetimin eseri. Bize olanak verdiler. Biz bunu kullanmaya çalıştık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bize sadece destek verdi sayın başkan, sadece kararlarımıza destek verdi. Maddi olanak yaratmaya çalıştılar. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Ortada bir şey varsa, onundur önce.
Benim yaptığım görevdeki insanlar engelle karşılaşıyor, ben karşılaşmadım. Ben müteşekkirim. Ben görünen tarafında bulunuyorum, arkadaşlarım çok büyük çaba gösterdi. Başkan Serdal Adalı, yönetim, çalışma arkadaşlarımız, Italiano ve futbolcular..." diye konuştu.
"HOCA ACI ÇEKTİRİYOR, KENDİSİ DE ACI ÇEKİYOR"
Takımın gelişim sürecine de değinen Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma anlayışının zorlu bir süreç içerdiğini belirtti.
Özen, "Ben ilk gün söylemiştim, acı çekecek oyuncular diye. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol acılı bir yol. Çeke çeke gideceğiz. Umarım böyle devam eder. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak zaman gösterecek bize." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZIN ÇOK SAYIDA YILDIZI VAR"
Beşiktaş'ın oyun kimliğine vurgu yapan Özen, sözlerini teknik direktör Italiano'ya övgüde bulunarak tamamladı.
Siyah-beyazlı futbol direktörü, "Takımımızın çok sayıda yıldızı var, bir tanesi de oyunu. Bunu da hocaya borçluyuz." dedi.
"KALİTE FARKIYLA BİZ KAZANDIK"
Hoffenheim'ın geçen sezon PPDA istatistiğinde rekorlar kıran bir takım olduğuna dikkat çeken Önder Özen, iki ekibin de benzer bir oyun anlayışını benimsediğini belirtti.
Özen, "Hoffenheim geçen sene PPDA rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"GALİBİYETİ İSTANBUL'DAKİ SELDEN ETKİLENENLERE ARMAĞAN EDİYORUZ"
İstanbul'da yaşanan sel felaketine de değinen Özen, karşılaşmada yüksek efor gösteren futbolcuları tebrik etti. Deneyimli futbol adamı, galibiyetin anlamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da büyük bir sel oldu. Kayıplarımız oldu. Birçok insan kayıp yaşadı. Onlara da geçmiş olsun demek isteriz. Bunun küçük bir etkisi oluyorsa, futbolcularımızın da bu yönde bir gayreti oldu. Yüksek efor göstermeye çalıştılar. Oyuncuları bir kez daha kutluyorum.
Hocanın Avrupa'da 8 maçta 7. galibiyeti. Çok rastladığımız bir durum değil, bunun devamını dileriz elbette. Bir kez daha kutlarım. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Onun öncesi bir moral. Deplasman galibiyetleri önemli.
Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, Türk vatandaşlarına teşekkürler. Ev sahibi gibi oynadık. Bize ayrılan kapasitenin 4 katı kadar Türk taraftarın önünde oynadık. Önce bu galibiyeti onlara, sonra İstanbul'da sel durumu yaşayan insanlara, sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek ister oyuncularımız."
"GALİBİYETİN MUTLULUĞUNU YAŞAMADIK, TÜM TAKIM ONU DÜŞÜNÜYOR"
Karşılaşmanın ardından mutlu olup olmadığı sorulan Önder Özen, takımın fizyoterapistlerinden Serdar'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle galibiyet sevincini henüz yaşayamadıklarını dile getirdi.
Özen, "Tam şu anda çok mutlu değilim, içeride bir arkadaşım sedyede yatıyor, fizyoterapist arkadaşımız Serdar. Birazdan onu hastaneye kaldıracağız. O biraz rahatsızlık yaşadı. Galibiyetin mutluluğunu yaşamadık, yaşamayalım zaten. Önce onun sağlığı, çalışma arkadaşımı düşünüyorum. Bütün takım onu düşünüyor. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Müşahede altında kalması gerekiyor." dedi.
"BU TAKIM BİZDEN ÇOK BAŞKAN VE YÖNETİMİN ESERİ"
Beşiktaş'ın başarısında başkan Serdal Adalı ve yönetiminin önemli payı olduğunu vurgulayan Özen, kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destek için teşekkür etti.
Özen, "Bu takım bizden çok sayın başkan ve yönetimin eseri. Bize olanak verdiler. Biz bunu kullanmaya çalıştık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bize sadece destek verdi sayın başkan, sadece kararlarımıza destek verdi. Maddi olanak yaratmaya çalıştılar. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Ortada bir şey varsa, onundur önce.
Benim yaptığım görevdeki insanlar engelle karşılaşıyor, ben karşılaşmadım. Ben müteşekkirim. Ben görünen tarafında bulunuyorum, arkadaşlarım çok büyük çaba gösterdi. Başkan Serdal Adalı, yönetim, çalışma arkadaşlarımız, Italiano ve futbolcular..." diye konuştu.
"HOCA ACI ÇEKTİRİYOR, KENDİSİ DE ACI ÇEKİYOR"
Takımın gelişim sürecine de değinen Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma anlayışının zorlu bir süreç içerdiğini belirtti.
Özen, "Ben ilk gün söylemiştim, acı çekecek oyuncular diye. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol acılı bir yol. Çeke çeke gideceğiz. Umarım böyle devam eder. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak zaman gösterecek bize." ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZIN ÇOK SAYIDA YILDIZI VAR"
Beşiktaş'ın oyun kimliğine vurgu yapan Özen, sözlerini teknik direktör Italiano'ya övgüde bulunarak tamamladı.
Siyah-beyazlı futbol direktörü, "Takımımızın çok sayıda yıldızı var, bir tanesi de oyunu. Bunu da hocaya borçluyuz." dedi.