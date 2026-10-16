Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Önder Özen açıkladı: "Hayatımda ilk defa görüyorum"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hoffenheim maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 01:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Önder Özen açıkladı: 'Hayatımda ilk defa görüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı 3-2 yenerek lig aşamasında ikide iki yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özen, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirirken takımın oyun anlayışına, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun başarısına ve kulübün yönetim desteğine değindi.

"KALİTE FARKIYLA BİZ KAZANDIK"

Hoffenheim'ın geçen sezon PPDA istatistiğinde rekorlar kıran bir takım olduğuna dikkat çeken Önder Özen, iki ekibin de benzer bir oyun anlayışını benimsediğini belirtti.

Özen, "Hoffenheim geçen sene PPDA rekorları kıran bir takım. Biz de altını çizdik. Hocamız o konuda çok başarılı. İki tane aynı oyunu oynamaya çalışan takım. Kalite farkıyla biz kazandık. Hocayı, oyuncuları tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETİ İSTANBUL'DAKİ SELDEN ETKİLENENLERE ARMAĞAN EDİYORUZ"

İstanbul'da yaşanan sel felaketine de değinen Özen, karşılaşmada yüksek efor gösteren futbolcuları tebrik etti. Deneyimli futbol adamı, galibiyetin anlamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da büyük bir sel oldu. Kayıplarımız oldu. Birçok insan kayıp yaşadı. Onlara da geçmiş olsun demek isteriz. Bunun küçük bir etkisi oluyorsa, futbolcularımızın da bu yönde bir gayreti oldu. Yüksek efor göstermeye çalıştılar. Oyuncuları bir kez daha kutluyorum.

Hocanın Avrupa'da 8 maçta 7. galibiyeti. Çok rastladığımız bir durum değil, bunun devamını dileriz elbette. Bir kez daha kutlarım. Hafta sonu çok önemli bir maç var. Onun öncesi bir moral. Deplasman galibiyetleri önemli.

Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, Türk vatandaşlarına teşekkürler. Ev sahibi gibi oynadık. Bize ayrılan kapasitenin 4 katı kadar Türk taraftarın önünde oynadık. Önce bu galibiyeti onlara, sonra İstanbul'da sel durumu yaşayan insanlara, sonra da Beşiktaş camiasına armağan etmek ister oyuncularımız."

"GALİBİYETİN MUTLULUĞUNU YAŞAMADIK, TÜM TAKIM ONU DÜŞÜNÜYOR"

Karşılaşmanın ardından mutlu olup olmadığı sorulan Önder Özen, takımın fizyoterapistlerinden Serdar'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle galibiyet sevincini henüz yaşayamadıklarını dile getirdi.

Özen, "Tam şu anda çok mutlu değilim, içeride bir arkadaşım sedyede yatıyor, fizyoterapist arkadaşımız Serdar. Birazdan onu hastaneye kaldıracağız. O biraz rahatsızlık yaşadı. Galibiyetin mutluluğunu yaşamadık, yaşamayalım zaten. Önce onun sağlığı, çalışma arkadaşımı düşünüyorum. Bütün takım onu düşünüyor. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşacaktır. Müşahede altında kalması gerekiyor." dedi.

"BU TAKIM BİZDEN ÇOK BAŞKAN VE YÖNETİMİN ESERİ"

Beşiktaş'ın başarısında başkan Serdal Adalı ve yönetiminin önemli payı olduğunu vurgulayan Özen, kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen destek için teşekkür etti.

Özen, "Bu takım bizden çok sayın başkan ve yönetimin eseri. Bize olanak verdiler. Biz bunu kullanmaya çalıştık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bize sadece destek verdi sayın başkan, sadece kararlarımıza destek verdi. Maddi olanak yaratmaya çalıştılar. Ben kendisine teşekkür etmek isterim. Ortada bir şey varsa, onundur önce.

Benim yaptığım görevdeki insanlar engelle karşılaşıyor, ben karşılaşmadım. Ben müteşekkirim. Ben görünen tarafında bulunuyorum, arkadaşlarım çok büyük çaba gösterdi. Başkan Serdal Adalı, yönetim, çalışma arkadaşlarımız, Italiano ve futbolcular..." diye konuştu.

"HOCA ACI ÇEKTİRİYOR, KENDİSİ DE ACI ÇEKİYOR"

Takımın gelişim sürecine de değinen Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çalışma anlayışının zorlu bir süreç içerdiğini belirtti.

Özen, "Ben ilk gün söylemiştim, acı çekecek oyuncular diye. Hoca acı çektiriyor, kendisi de acı çekiyor. Bu yol acılı bir yol. Çeke çeke gideceğiz. Umarım böyle devam eder. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak zaman gösterecek bize." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZIN ÇOK SAYIDA YILDIZI VAR"

Beşiktaş'ın oyun kimliğine vurgu yapan Özen, sözlerini teknik direktör Italiano'ya övgüde bulunarak tamamladı.

Siyah-beyazlı futbol direktörü, "Takımımızın çok sayıda yıldızı var, bir tanesi de oyunu. Bunu da hocaya borçluyuz." dedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.