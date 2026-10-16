Beşiktaş'tan Hoffenheim'a yanıt: 'Olur öyle'

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek lig aşamasında ikide iki yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoffenheim, Beşiktaş'ın golü sonrası yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Alman ekibi, paylaşımında, "Bu şimdi gerçekten doğru olamaz... Biz bastırıyoruz ve Beşiktaş gol atıyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ise Hoffenheim'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Olur öyle"yanıtını verdi.
Karşılaşmanın ardından maçın sonucunu değerlendiren Hoffenheim, bir paylaşım daha yaptı. Alman ekibi, "Sonuna kadar mücadele ettik! Ancak sonuçta Beşiktaş'a kıl payı mağlup olduk." ifadelerini kullandı.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, 60. dakikada Amir Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Fisnik Asllani ile skoru 1-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılarda Hyeon-gyu Oh, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne taşıdı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Koki Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.
Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş ise Hoffenheim'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Olur öyle"yanıtını verdi.
HOFFENHEIM'IN MAÇ SONU PAYLAŞIMI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
📲Beşiktaş'tan Hoffenheim'a cevap; https://t.co/QUbOEuRIkH
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Karşılaşmanın ardından maçın sonucunu değerlendiren Hoffenheim, bir paylaşım daha yaptı. Alman ekibi, "Sonuna kadar mücadele ettik! Ancak sonuçta Beşiktaş'a kıl payı mağlup olduk." ifadelerini kullandı.
MAÇTA NELER YAŞANDI?
📲Hoffenheim'ın paylaşımı: "Sonuna kadar mücadele ettik! Ancak sonuçta Beşiktaş'a karşı kıl payı mağlup olduk."
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, 60. dakikada Amir Murillo'nun golüyle öne geçti. Hoffenheim, 68. dakikada Fisnik Asllani ile skoru 1-1'e getirdi.
Siyah-beyazlılarda Hyeon-gyu Oh, 73 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne taşıdı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Koki Machida'nın golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.
Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında puanını 6'ya yükseltti.