Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Real Madrid'den Roma'da çılgın geri dönüş!

Roma 3-1 öndeyken 69. dakikada oyuna giren Arda Güler, maçın kaderini değiştirdi; Real Madrid 4-3 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'den Roma'da çılgın geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında AS Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un şık golüyle öne geçti. Kylian Mbappe, 25. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in gollerle skoru 3-1'e getirdi.

ARDA OYUNA GİRDİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ!

Real Madrid'de maça yedek başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte coşan Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi.

Arda'nın yaptığı 2 asistte önce 85'te Endrick, ardından 90'da Antonio Rüdiger ile golleri bulan Real Madrid, maçı 4-3 kazandı.

REAL MADRID'DEN İKİDE İKİ

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Real Madrid ise Leipzig'i Bernabeu'da ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.