Real Madrid'den Roma'da çılgın geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında AS Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, 20. dakikada Marten de Roon'un şık golüyle öne geçti. Kylian Mbappe, 25. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in gollerle skoru 3-1'e getirdi.
ARDA OYUNA GİRDİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Real Madrid'de maça yedek başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte coşan Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi.
Arda'nın yaptığı 2 asistte önce 85'te Endrick, ardından 90'da Antonio Rüdiger ile golleri bulan Real Madrid, maçı 4-3 kazandı.
REAL MADRID'DEN İKİDE İKİ
Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı.
Roma, gelecek hafta Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Real Madrid ise Leipzig'i Bernabeu'da ağırlayacak.
İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 51 ve 57. dakikalarda Donyell Malen'in gollerle skoru 3-1'e getirdi.
ARDA OYUNA GİRDİ, HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Real Madrid'de maça yedek başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Arda'nın oyuna girmesiyle birlikte coşan Real Madrid, 83. dakikada Carlos Espi ile farkı 1'e indirdi.
Arda'nın yaptığı 2 asistte önce 85'te Endrick, ardından 90'da Antonio Rüdiger ile golleri bulan Real Madrid, maçı 4-3 kazandı.
REAL MADRID'DEN İKİDE İKİ
Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı.
Roma, gelecek hafta Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Real Madrid ise Leipzig'i Bernabeu'da ağırlayacak.