Yukatel Denizli Basket, Benfica'ya direnemedi!

Yukatel Denizli Basket Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lizbon kentinde bulunan Pavilhao Fidelidade'deki maçın ilk çeyreğini 28-23 geride bitiren Yukatel Denizli Basket, devre sonunda soyunma odasına da 50-45 geride girdi.
Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.
Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.
Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.
Üçüncü çeyreği 77-62 geride tamamlayan Denizli ekibi, müsabakadan 96-91 mağlup ayrıldı.
Yukatel Denizli Basket, bu sezon G Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.
Benfica ise organizasyonda 2'de 2 yaptı.