Fenerbahçe'nin Aston Villa laneti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle rakibi karşısındaki kötü serisini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisiyle oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK İKİ MAÇTA DA KAZANAN ASTON VILLA
İki takım, 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldi. 14 Eylül 1977'de İngiltere'de oynanan ilk maçı Aston Villa 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da yapılan rövanş karşılaşmasında da gülen taraf 2-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.
GEÇEN SEZON DA KAZANMIŞTI
Fenerbahçe ile Aston Villa, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı.
İki takım arasında oynanan dördüncü karşılaşmada da 6-0'lık skorla galip gelen İngiliz ekibi, böylece Fenerbahçe karşısındaki dört maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu dört mücadelede rakip fileleri havalandıramadı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisiyle oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK İKİ MAÇTA DA KAZANAN ASTON VILLA
İki takım, 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldi. 14 Eylül 1977'de İngiltere'de oynanan ilk maçı Aston Villa 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da yapılan rövanş karşılaşmasında da gülen taraf 2-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.
GEÇEN SEZON DA KAZANMIŞTI
Fenerbahçe ile Aston Villa, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı.
İki takım arasında oynanan dördüncü karşılaşmada da 6-0'lık skorla galip gelen İngiliz ekibi, böylece Fenerbahçe karşısındaki dört maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu dört mücadelede rakip fileleri havalandıramadı.