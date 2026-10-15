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Fenerbahçe'nin Aston Villa laneti!

Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak İngiliz ekibiyle oynadığı dördüncü karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 01:24 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 02:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Aston Villa laneti!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle rakibi karşısındaki kötü serisini sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisiyle oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK İKİ MAÇTA DA KAZANAN ASTON VILLA

İki takım, 1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldi. 14 Eylül 1977'de İngiltere'de oynanan ilk maçı Aston Villa 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da yapılan rövanş karşılaşmasında da gülen taraf 2-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.

GEÇEN SEZON DA KAZANMIŞTI

Fenerbahçe ile Aston Villa, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazandı.

İki takım arasında oynanan dördüncü karşılaşmada da 6-0'lık skorla galip gelen İngiliz ekibi, böylece Fenerbahçe karşısındaki dört maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler, bu dört mücadelede rakip fileleri havalandıramadı.



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