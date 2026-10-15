Tammy Abraham'dan Fenerbahçe maçı sonrası kartallı paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa, sahasında Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aston Villa'nın İngiliz futbolcusu Tammy Abraham, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
SOYUNMA ODASINDAN PAYLAŞTI
Fenerbahçe karşısında 90. dakikada takımının altıncı golünü kaydeden Abraham, soyunma odasından çekilen fotoğrafını paylaştı. İngiliz futbolcu, paylaşımında kartal ve kahkaha emojilerine yer verdi.
Abraham'ın kartal emojisi kullanması, Beşiktaş geçmişi nedeniyle dikkat çekti.
SOYUNMA ODASINDAN PAYLAŞTI
Fenerbahçe karşısında 90. dakikada takımının altıncı golünü kaydeden Abraham, soyunma odasından çekilen fotoğrafını paylaştı. İngiliz futbolcu, paylaşımında kartal ve kahkaha emojilerine yer verdi.
Abraham'ın kartal emojisi kullanması, Beşiktaş geçmişi nedeniyle dikkat çekti.
Tammy Abraham'ın paylaşımı https://t.co/jBFIKVGJXN
— Sporx (@sporx) October 14, 2026