Trabzonspor 100'ü buldu, 2'de 2 yaptı!

Trabzonspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında konuk ettiği Azerbaycan'ın Sabah takımını 100-83 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelede ilk sayı, ev sahibi ekipten Yiğit Arslan'ın dışarıdan atışıyla geldi. Yeboah ve Tillman'ın etkili oyunuyla oyunda üstünlüğünü gösteren Trabzonspor, ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Canaan ve Caupain'in dışarıdan atışlarıyla rakibine üstünlük kuran bordo-mavililer, periyodu 35-12 önde tamamladı.
İkinci periyoda Fidler'in etkili oyunuyla başlayan konuk ekip, 17. dakikada farkı 9'a kadar indirdi: 42-33. Yiğit Arslan ve Canaan'ın atışlarıyla sayı bulan bordo-mavililer, soyunma odasına 55-42 üstün gitti.
Trabzonspor, üçüncü periyoda da etkili başladı ve 28. dakikada farkı 24'e çıkardı: 72-48. Azerbaycan temsilcisi, Manning'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Trabzonspor üçüncü periyodu 76-52 önde tamamladı.
Dördüncü periyodun ilk bölümünde Ege Arar ve Yiğit Mestoğlu ile skor üreten bordo-mavili ekip, 32. dakikada farkı 28'e çıkardı: 81-53. Bu dakikadan itibaren rahat oyununa devam eden Trabzonspor, mücadeleden 100-83 üstün ayrıldı.
TRABZONSPOR'DAN 2'DE 2
Gruptaki ilk maçta da evinde Nanterre'yi yenen Bordo-Mavililer, üst üste 2. galibiyetini aldı.
İlk maçta deplasmanda Rytas'a yenilen Sabah Bakü ise üst üste 2. kez mağlup oldu
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Trabzonspor: Keene 4, Yiğit Arslan 13, Yeboah 22, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Caupain Jr. 15, Hamm 8, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu 5, Rıdvan Öncel
Sabah: Harry Ertel 3, Manning Jr 13, Bruinsma 7, Perkins 25, Fidler 17, Blakes 14, Agee 4, Poladkhanli, Kamran Mammadov
1. Periyot: 35-12
Devre: 55-42
3. Periyot: 76-52
İkinci periyoda Fidler'in etkili oyunuyla başlayan konuk ekip, 17. dakikada farkı 9'a kadar indirdi: 42-33. Yiğit Arslan ve Canaan'ın atışlarıyla sayı bulan bordo-mavililer, soyunma odasına 55-42 üstün gitti.
Trabzonspor, üçüncü periyoda da etkili başladı ve 28. dakikada farkı 24'e çıkardı: 72-48. Azerbaycan temsilcisi, Manning'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışsa da Trabzonspor üçüncü periyodu 76-52 önde tamamladı.
Dördüncü periyodun ilk bölümünde Ege Arar ve Yiğit Mestoğlu ile skor üreten bordo-mavili ekip, 32. dakikada farkı 28'e çıkardı: 81-53. Bu dakikadan itibaren rahat oyununa devam eden Trabzonspor, mücadeleden 100-83 üstün ayrıldı.
TRABZONSPOR'DAN 2'DE 2
Gruptaki ilk maçta da evinde Nanterre'yi yenen Bordo-Mavililer, üst üste 2. galibiyetini aldı.
İlk maçta deplasmanda Rytas'a yenilen Sabah Bakü ise üst üste 2. kez mağlup oldu
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Trabzonspor: Keene 4, Yiğit Arslan 13, Yeboah 22, Tillman 10, Manek 4, Canaan 17, Caupain Jr. 15, Hamm 8, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu 5, Rıdvan Öncel
Sabah: Harry Ertel 3, Manning Jr 13, Bruinsma 7, Perkins 25, Fidler 17, Blakes 14, Agee 4, Poladkhanli, Kamran Mammadov
1. Periyot: 35-12
Devre: 55-42
3. Periyot: 76-52