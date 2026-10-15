Lucas Torreira'nın en kötü maçı!

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Barcelona karşılaşmasındaki performansı, istatistiklere de yansıdı. Uruguaylı futbolcu, görev yaptığı 81 dakikada 22 kez topla buluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 81 DAKİKADA 9 BAŞARILI PAS
Torreira, maç boyunca 17 pas denemesinin 9'unu takım arkadaşlarına ulaştırarak yaklaşık yüzde 53 pas isabetiyle oynadı.
İLERİYE DOĞRU PAS, SIFIR
Hücum bölgesindeki üç pas girişiminde de isabet sağlayamayan deneyimli orta saha, denediği tek uzun pasta da başarılı olamadı. Yana ve geriye oynadığı toplar dışında, ileriye yönelik beş pasının tamamı isabetsiz oldu.
BEŞ İKİLİ MÜCADELEDE SIFIR ÇEKTİ
Uruguaylı oyuncu, yerde girdiği üç ikili mücadeleyi ve iki hava topu mücadelesini kaybetti. Böylece toplam beş mücadelede de üstünlük sağlayamadı.
Karşılaşmada bir kez çalım yiyen ve iki faul yapan Torreira, savunmada ise bir pas arası ve bir top uzaklaştırma kaydetti.
Torreira, maç boyunca 17 pas denemesinin 9'unu takım arkadaşlarına ulaştırarak yaklaşık yüzde 53 pas isabetiyle oynadı.
İLERİYE DOĞRU PAS, SIFIR
Hücum bölgesindeki üç pas girişiminde de isabet sağlayamayan deneyimli orta saha, denediği tek uzun pasta da başarılı olamadı. Yana ve geriye oynadığı toplar dışında, ileriye yönelik beş pasının tamamı isabetsiz oldu.
BEŞ İKİLİ MÜCADELEDE SIFIR ÇEKTİ
Uruguaylı oyuncu, yerde girdiği üç ikili mücadeleyi ve iki hava topu mücadelesini kaybetti. Böylece toplam beş mücadelede de üstünlük sağlayamadı.
Karşılaşmada bir kez çalım yiyen ve iki faul yapan Torreira, savunmada ise bir pas arası ve bir top uzaklaştırma kaydetti.