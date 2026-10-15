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Lucas Torreira'nın en kötü maçı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Barcelona karşısında 81 dakika sahada kaldı ve sarı kırmızılı formayla en kötü maçını oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 11:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira'nın en kötü maçı!
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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Barcelona karşılaşmasındaki performansı, istatistiklere de yansıdı. Uruguaylı futbolcu, görev yaptığı 81 dakikada 22 kez topla buluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 81 DAKİKADA 9 BAŞARILI PAS

Torreira, maç boyunca 17 pas denemesinin 9'unu takım arkadaşlarına ulaştırarak yaklaşık yüzde 53 pas isabetiyle oynadı.

İLERİYE DOĞRU PAS, SIFIR

Hücum bölgesindeki üç pas girişiminde de isabet sağlayamayan deneyimli orta saha, denediği tek uzun pasta da başarılı olamadı. Yana ve geriye oynadığı toplar dışında, ileriye yönelik beş pasının tamamı isabetsiz oldu.

BEŞ İKİLİ MÜCADELEDE SIFIR ÇEKTİ

Uruguaylı oyuncu, yerde girdiği üç ikili mücadeleyi ve iki hava topu mücadelesini kaybetti. Böylece toplam beş mücadelede de üstünlük sağlayamadı.

Karşılaşmada bir kez çalım yiyen ve iki faul yapan Torreira, savunmada ise bir pas arası ve bir top uzaklaştırma kaydetti.

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