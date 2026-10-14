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Real Madrid'den Erling Haaland planı

Real Madrid'in, Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izlediği öne sürüldü. İspanyol devinin, İngiliz ekibinin olası bir ceza alması halinde transfer için daha avantajlı bir konuma gelebileceğini düşündüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 17:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Erling Haaland planı
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Avrupa futbolunun iki devi Real Madrid ve Manchester City arasında Erling Haaland üzerinden yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol ekibinin, Norveçli golcüyü kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği ve İngiltere'deki gelişmeleri takip ettiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla El Mundo'nun haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Haaland'ın ailesi ve menajerleriyle iyi ilişkilerinin bulunması olası transfer sürecinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

MANCHESTER CITY'NİN CEZASI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Haberde, Manchester City'nin Premier Lig'deki finansal ihlal davası nedeniyle ceza alması durumunda Real Madrid'in Haaland'ı transfer etme ihtimalinin yükselebileceği görüşüne yer verildi. İspanyol temsilcisinin, davanın sonucunu bu açıdan yakından takip ettiği öne sürüldü.

HAALAND'IN SÖZLEŞMESİ 2034'E KADAR

2022 yılından bu yana Manchester City forması giyen 26 yaşındaki golcünün İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2034 yılına kadar devam ediyor.

Haaland, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol kaydederek etkili performansını sürdürdü. Norveçli yıldızın uzun süreli sözleşmesi, olası transferin önündeki önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. 

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