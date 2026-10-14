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Trabzonspor'un Finlandiya kafilesi belli oldu: 5 eksik!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşma için Finlandiya'ya hareket etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 14:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Finlandiya kafilesi belli oldu: 5 eksik!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı KuPS Kuopio maçı için Finlandiya'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlıkların ardından Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Tampere kentine hareket etti.

TRABZONSPOR'DA 5 İSİM KAFİLEDE YOK

Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezaları bulunan Chibuike Nwaiwu ve Sidny Cabral, Finlandiya kafilesine dahil edilmedi.

Sakatlıkları devam eden Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç da kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerde Batagov da KuPS Kuopio karşılaşması için Finlandiya'ya götürülmeyen isimler arasında bulundu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN FİNLANDİYA KAFİLESİ

Trabzonspor'un KuPS Kuopio karşılaşması için Finlandiya'ya götürdüğü futbolcular şöyle:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Kuzey Akçay, Wagner Pina, Yiğithan Çubukcu, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Oğuzhan Ertem, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu ve Franculino Dju.

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