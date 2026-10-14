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Fenerbahçe'de Kante ve Guendouzi planı!

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında orta sahadaki N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ikilisine güveniyor. Cezası sona eren Guendouzi'nin ilk 11'e dönmesi beklenirken Çaykur Rizespor maçında en fazla mesafe kat eden Kante'nin de önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 09:28
Fenerbahçe'de Kante ve Guendouzi planı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken teknik heyetin orta sahadaki planı şekillendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde cezası sona eren Matteo Guendouzi'nin ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun orta sahada vatandaşı N'Golo Kante ile birlikte görev yapması planlanıyor.

KANTE ASTON VILLA MAÇININ KOZU

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante, antrenman disiplini ve sahadaki performansıyla dikkat çekiyor.

Antrenmanlara en erken gelen ve sahayı en son terk eden isimlerden biri olan Fransız futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da takımının öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Kante, sarı-lacivertlilerin Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede en fazla mesafe kat eden futbolcu oldu.

GUENDOUZI İLK 11'E DÖNÜYOR

Cezasını tamamlayan Matteo Guendouzi'nin de Aston Villa karşılaşmasında yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, Kante ve Guendouzi ikilisiyle orta sahadaki mücadele gücünü ve savunma direncini artırmayı hedefliyor.

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