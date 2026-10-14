Galatasaray'da Pozzecco yerine Markoishvili!

Galatasaray MCT Technic, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırma kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, bu kararın ardından yeni başantrenör arayışlarına da başladı.
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco yerine başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile görüşüyor.
Sarı-kırmızılılar, yalnızca Markoishvili'yi değil, Monaco'daki tüm teknik ekibi de kadrosuna katmak istiyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI, DÖNÜYOR
Öte yandan Eurohoops'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Markoishvili ile anlaşma sağladı. Markoishvili'in, daha önce oyuncu olarak görev yaptığı Galatasaray'a bu kez koç olarak geri döneceği belirtildi.
Galatasaray'da yeni başantrenörün kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray MCT Technic, Gianmarco Pozzecco yerine başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile görüşüyor.
Sarı-kırmızılılar, yalnızca Markoishvili'yi değil, Monaco'daki tüm teknik ekibi de kadrosuna katmak istiyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI, DÖNÜYOR
Öte yandan Eurohoops'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Markoishvili ile anlaşma sağladı. Markoishvili'in, daha önce oyuncu olarak görev yaptığı Galatasaray'a bu kez koç olarak geri döneceği belirtildi.
Galatasaray'da yeni başantrenörün kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.