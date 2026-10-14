Galatasaray karşılaşması için İstanbul'a gelen Barcelona kafilesi, maç öncesinde ve sonrasında şehrin tarihî ve kültürel atmosferini yakından tanıma fırsatı buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona Başkanı Joan Laporta da İstanbul ziyaretinde dikkat çeken anlara imza attı.
OSMANLI ARMALI TAHTTA POZ VERDİ
Laporta, İstanbul'da Osmanlı armalı bir tahta oturarak eline aldığı Türk kılıcıyla objektiflere poz verdi.
Barcelona Başkanı'nın İstanbul ziyaretinde verdiği bu poz, gezinin dikkat çeken anlarından biri oldu.
OSMANLI ARMALI TAHTTA POZ VERDİ
Laporta, İstanbul'da Osmanlı armalı bir tahta oturarak eline aldığı Türk kılıcıyla objektiflere poz verdi.
Barcelona Başkanı'nın İstanbul ziyaretinde verdiği bu poz, gezinin dikkat çeken anlarından biri oldu.