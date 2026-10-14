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Fenerbahçe, Villa Park'ta hesabı kapatmak istiyor!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak. İngiliz ekibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybeden sarı-lacivertliler, Villa Park'ta bu seriye son vererek Devler Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 08:51
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Villa Park'ta hesabı kapatmak istiyor!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine karşı daha önce elde edemediği galibiyete bu kez ulaşmak istiyor.

ASTON VILLA'YA KARŞI 3 MAÇTA 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, Aston Villa ile bugüne kadar oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İngiliz temsilcisi, söz konusu mücadelelerin tamamını gol yemeden kazanmayı başardı.

İki takım arasında son olarak 22 Ocak 2026'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler, Villa Park'taki mücadelede rakibi karşısındaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 13 yıl aradan sonra dönen Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise ilk haftada Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, İngiltere deplasmanından 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Mert Müldür, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda rakibi karşısındaki kötü seriyi sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

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