Beşiktaş, Hoffenheim maçı öncesi Alman basınında gündem oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Alman basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman haber kuruluşu n-tv, iki takımın durumunu ele aldığı haberinde Beşiktaş'ın kadrosundaki yıldız futbolculara vurgu yaptı.
"YILDIZLAR TOPLULUĞUNA KARŞI KRİZ TAKIMI"
n-tv, Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmasını "Yıldızlar topluluğuna karşı kriz takımı" başlığıyla değerlendirdi.
Haberde, siyah-beyazlıların güçlü kadrosuna dikkat çekilirken Hoffenheim'ın Bundesliga'da sezona istediği gibi başlayamaması öne çıkarıldı.
Alman ekibinin son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Christian Ilzer üzerindeki baskının arttığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARINA DİKKAT ÇEKTİLER
Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker de karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın kadro kalitesini değerlendirdi.
Avusturyalı yönetici, siyah-beyazlıların Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü gibi önemli futbolculara sahip olduğunu vurguladı.
Schicker, Beşiktaş'ın bireysel yetenekleri yüksek oyuncularına karşı takım halinde savunma yapmaları gerektiğini ifade etti.
"RAKİBİ BASKI ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun sergilemek istediklerini anlatan Andreas Schicker, "Aktif, tempolu olmak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz" dedi.
Rakibin boş alanları etkili kullandığına dikkat çeken Schicker, savunma disiplinini korumanın önemine değindi.
Hoffenheim cephesinde, Beşiktaş'ın hücum gücüne karşı takım halinde hareket edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.
"YILDIZLAR TOPLULUĞUNA KARŞI KRİZ TAKIMI"
n-tv, Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşmasını "Yıldızlar topluluğuna karşı kriz takımı" başlığıyla değerlendirdi.
Haberde, siyah-beyazlıların güçlü kadrosuna dikkat çekilirken Hoffenheim'ın Bundesliga'da sezona istediği gibi başlayamaması öne çıkarıldı.
Alman ekibinin son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Christian Ilzer üzerindeki baskının arttığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARINA DİKKAT ÇEKTİLER
Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker de karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın kadro kalitesini değerlendirdi.
Avusturyalı yönetici, siyah-beyazlıların Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü gibi önemli futbolculara sahip olduğunu vurguladı.
Schicker, Beşiktaş'ın bireysel yetenekleri yüksek oyuncularına karşı takım halinde savunma yapmaları gerektiğini ifade etti.
"RAKİBİ BASKI ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun sergilemek istediklerini anlatan Andreas Schicker, "Aktif, tempolu olmak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz" dedi.
Rakibin boş alanları etkili kullandığına dikkat çeken Schicker, savunma disiplinini korumanın önemine değindi.
Hoffenheim cephesinde, Beşiktaş'ın hücum gücüne karşı takım halinde hareket edilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.