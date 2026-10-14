İsmail Kartal'dan Greenwood'a özel görev

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmada Mason Greenwood'un hücumdaki performansına güveniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan İngiliz futbolcunun, Aston Villa karşısında da ilk 11'de görev alması bekleniyor.
GREENWOOD'A ÖZEL GÖREV
İsmail Kartal'ın, Aston Villa deplasmanında Mason Greenwood'a hücumda serbestlik tanımayı planladığı belirtildi.
İngiliz yıldızın karşılaşmaya sağ kanatta başlaması ancak maç içerisinde rakip yarı alanın farklı bölgelerinde görev alarak savunmanın dengesini bozmasının istendiği ifade edildi.
Kartal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasında uyguladığı oyun planına benzer bir tercihte bulunması bekleniyor.
14 MAÇTA 10 GOLE KATKI!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma karşısında da Archie Brown'ın golünün asistini yapmıştı.
ASTON VILLA'YA KARŞI 2 GOLÜ VAR
Mason Greenwood, daha önce Manchester United formasıyla Aston Villa'ya karşı 6 resmi karşılaşmada görev aldı.
İngiliz futbolcu, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırdı.
Manchester United, Greenwood'un forma giydiği söz konusu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Ülkesinde yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Greenwood'un, Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki önemli hücum seçeneklerinden biri olması bekleniyor.
GREENWOOD'A ÖZEL GÖREV
İsmail Kartal'ın, Aston Villa deplasmanında Mason Greenwood'a hücumda serbestlik tanımayı planladığı belirtildi.
İngiliz yıldızın karşılaşmaya sağ kanatta başlaması ancak maç içerisinde rakip yarı alanın farklı bölgelerinde görev alarak savunmanın dengesini bozmasının istendiği ifade edildi.
Kartal'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma karşılaşmasında uyguladığı oyun planına benzer bir tercihte bulunması bekleniyor.
14 MAÇTA 10 GOLE KATKI!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma karşısında da Archie Brown'ın golünün asistini yapmıştı.
ASTON VILLA'YA KARŞI 2 GOLÜ VAR
Mason Greenwood, daha önce Manchester United formasıyla Aston Villa'ya karşı 6 resmi karşılaşmada görev aldı.
İngiliz futbolcu, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırdı.
Manchester United, Greenwood'un forma giydiği söz konusu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Ülkesinde yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Greenwood'un, Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki önemli hücum seçeneklerinden biri olması bekleniyor.