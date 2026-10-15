Evinden uzakta, umudun peşinde, tarih yazmanın eşiğinde!

Shakhtar Donetsk'in bir iç saha maçına çıkmak için yaptığı hazırlık, pek çok takımın deplasman yolculuğundan daha zorlu...
Ukrayna temsilcisinin Londra'da AEK'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın arkasında; uzun bir seyahat, sınır geçişleri, özel izinler ve ülkelerinde bıraktıkları ailelerinden haber bekleyen futbolcular vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 10 SAATLİK YOLCULUK
Lviv'den yola çıkan 100'ü aşkın kişilik Shakhtar kafilesi, dokuz minibüs ve üç otobüsle Polonya sınırına yöneldi. Oyuncuların uzun seyahatte uzanarak dinlenebilmesi için minibüsler tercih edildi.
Polonya'daki Rzeszow-Jasionka Havalimanı üzerinden Londra'ya ulaşan kafilenin yolculuğu yaklaşık 10 saat sürdü. Sınır geçişinin bu kez 90 dakikada tamamlanması, kulüp çalışanları tarafından şans olarak değerlendirildi.
Takımın maçtan günler önce İngiltere'ye gitmesinin amacı ise yalnızca antrenman yapmak değildi. Sağlık ekibi, oyuncuların dinlenmesini, saat farkına uyum sağlamasını ve kısa süreliğine de olsa normal bir hayatın içinde bulunmasını istiyordu.
SİREN SESİYLE DURAN MAÇLAR
Shakhtar'ın yolculuk öncesinde Veres Rivne'yi 3-0 yendiği lig karşılaşması da savaşın gölgesinde oynandı. Bölgedeki olası saldırıya ilişkin sirenlerin çalması üzerine ikinci yarı 20 dakika gecikti; futbolcular ve görevliler stadın sığınağına geçti.
Kulübün hazırlıkları, sahadaki çalışmayla sınırlı kalmıyor. Sınırda yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle beslenme ekibi her ihtimale uygun yiyecek bulunduruyor. Ukraynalı oyuncuların yurt dışına çıkabilmesi için özel izinler alınıyor, kafiledeki herkesin ülkeye dönüşü de kulübün sorumluluğunda bulunuyor.
Malzeme ekibi ise altı günlük seyahatin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
"MAÇ BİTİNCE TELEFONLARIMIZA BAKACAĞIZ"
Shakhtar'ın Ukraynalı orta saha oyuncusu Yehor Nazaryna, Londra'da bulunmalarının ülkelerindeki gelişmeleri unutturmaya yetmediğini anlattı.
Ailesinin yaşadığı Lviv'e yönelik saldırı haberini sabah telefonundan öğrendiğini belirten Nazaryna, şunları söyledi:
"Eşim, kızım ve annem orada yaşıyor. Ukrayna'daki durumu unutmak istiyorsunuz ama aileniz ve arkadaşlarınız nedeniyle bunu yapamıyorsunuz. Futbol oynarken düşüncelerinizi bir süreliğine uzaklaştırabiliyorsunuz. Ancak maçtan sonra hepimiz telefonlarımıza bakıp ailelerimizden gelen mesajları kontrol edeceğiz."
Nazaryna, sahaya çıktıklarında yalnızca kulüplerini temsil etmediklerini de vurguladı:
"Her gün acı çeken insanlar var. Bazıları işten çıkıp maçımızı açacak. Onlara olumlu duygular yaşatmak, iki saatliğine gerçeklerden uzaklaşmalarına yardımcı olmak için bir fırsatımız var."
ARDA TURAN: "NASIL YAŞANACAĞINI OYUNCULARIM ÖĞRETTİ"
Takımının yaşadığı koşulları anlatırken duygulanan Arda Turan, futbolcularının mücadele gücüne dikkat çekti.
Oyuncularına bu süreçte nasıl destek olduğu sorulan Türk teknik adam, "Aslında ben bir şey yapmıyorum. Bu koşullarda nasıl yaşanacağını, bahane üretmeden mücadeleye nasıl devam edileceğini oyuncularım bana öğretti." dedi.
Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu bir dram haline getirmeye çalışmıyoruz. Ama altını çizeceğiz; çünkü savaşın içinde yaşıyoruz ve Ukrayna'da çocuklar ölüyor. Bu durumla yaşıyoruz ama bunu kabul etmiyoruz."
STAMFORD BRIDGE'DE GERİ DÖNÜŞ
2014'ten bu yana Donbass Arena'da maça çıkamayan Shakhtar, Avrupa'da farklı ülkelerde kurduğu geçici evlerine bu sezon Stamford Bridge'i ekledi.
AEK karşılaşmasını tribünden takip eden 29 bin 144 kişi arasında Andriy Shevchenko da vardı. İngiltere'de yaşayan Ukraynalı çocuklar maç öncesindeki antrenmana davet edilirken, savaşta yaralanarak tedavi için ülkeye gelen yaklaşık 20 Ukraynalı asker de karşılaşmada kulübün konuğu oldu.
Shakhtar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Gleiker Mendoza'nın galibiyeti perçinleyen golü sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Turan, maçın ardından en çok neye mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Bombaların ve dronların saldırısı altında olabilecek çocukların yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyum. Bunun dünyadaki bütün başarılara değer olduğuna inanıyorum. Beni en çok mutlu eden de bu."
Ukrayna temsilcisi, Stamford Bridge'de Sporting Lizbon, Fenerbahçe ve Real Madrid'i de ağırlayacak.
Ukrayna temsilcisinin Londra'da AEK'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın arkasında; uzun bir seyahat, sınır geçişleri, özel izinler ve ülkelerinde bıraktıkları ailelerinden haber bekleyen futbolcular vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 10 SAATLİK YOLCULUK
Lviv'den yola çıkan 100'ü aşkın kişilik Shakhtar kafilesi, dokuz minibüs ve üç otobüsle Polonya sınırına yöneldi. Oyuncuların uzun seyahatte uzanarak dinlenebilmesi için minibüsler tercih edildi.
Polonya'daki Rzeszow-Jasionka Havalimanı üzerinden Londra'ya ulaşan kafilenin yolculuğu yaklaşık 10 saat sürdü. Sınır geçişinin bu kez 90 dakikada tamamlanması, kulüp çalışanları tarafından şans olarak değerlendirildi.
Takımın maçtan günler önce İngiltere'ye gitmesinin amacı ise yalnızca antrenman yapmak değildi. Sağlık ekibi, oyuncuların dinlenmesini, saat farkına uyum sağlamasını ve kısa süreliğine de olsa normal bir hayatın içinde bulunmasını istiyordu.
SİREN SESİYLE DURAN MAÇLAR
Shakhtar'ın yolculuk öncesinde Veres Rivne'yi 3-0 yendiği lig karşılaşması da savaşın gölgesinde oynandı. Bölgedeki olası saldırıya ilişkin sirenlerin çalması üzerine ikinci yarı 20 dakika gecikti; futbolcular ve görevliler stadın sığınağına geçti.
Kulübün hazırlıkları, sahadaki çalışmayla sınırlı kalmıyor. Sınırda yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle beslenme ekibi her ihtimale uygun yiyecek bulunduruyor. Ukraynalı oyuncuların yurt dışına çıkabilmesi için özel izinler alınıyor, kafiledeki herkesin ülkeye dönüşü de kulübün sorumluluğunda bulunuyor.
Malzeme ekibi ise altı günlük seyahatin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
"MAÇ BİTİNCE TELEFONLARIMIZA BAKACAĞIZ"
Shakhtar'ın Ukraynalı orta saha oyuncusu Yehor Nazaryna, Londra'da bulunmalarının ülkelerindeki gelişmeleri unutturmaya yetmediğini anlattı.
Ailesinin yaşadığı Lviv'e yönelik saldırı haberini sabah telefonundan öğrendiğini belirten Nazaryna, şunları söyledi:
"Eşim, kızım ve annem orada yaşıyor. Ukrayna'daki durumu unutmak istiyorsunuz ama aileniz ve arkadaşlarınız nedeniyle bunu yapamıyorsunuz. Futbol oynarken düşüncelerinizi bir süreliğine uzaklaştırabiliyorsunuz. Ancak maçtan sonra hepimiz telefonlarımıza bakıp ailelerimizden gelen mesajları kontrol edeceğiz."
Nazaryna, sahaya çıktıklarında yalnızca kulüplerini temsil etmediklerini de vurguladı:
"Her gün acı çeken insanlar var. Bazıları işten çıkıp maçımızı açacak. Onlara olumlu duygular yaşatmak, iki saatliğine gerçeklerden uzaklaşmalarına yardımcı olmak için bir fırsatımız var."
ARDA TURAN: "NASIL YAŞANACAĞINI OYUNCULARIM ÖĞRETTİ"
Takımının yaşadığı koşulları anlatırken duygulanan Arda Turan, futbolcularının mücadele gücüne dikkat çekti.
Oyuncularına bu süreçte nasıl destek olduğu sorulan Türk teknik adam, "Aslında ben bir şey yapmıyorum. Bu koşullarda nasıl yaşanacağını, bahane üretmeden mücadeleye nasıl devam edileceğini oyuncularım bana öğretti." dedi.
Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu bir dram haline getirmeye çalışmıyoruz. Ama altını çizeceğiz; çünkü savaşın içinde yaşıyoruz ve Ukrayna'da çocuklar ölüyor. Bu durumla yaşıyoruz ama bunu kabul etmiyoruz."
STAMFORD BRIDGE'DE GERİ DÖNÜŞ
2014'ten bu yana Donbass Arena'da maça çıkamayan Shakhtar, Avrupa'da farklı ülkelerde kurduğu geçici evlerine bu sezon Stamford Bridge'i ekledi.
AEK karşılaşmasını tribünden takip eden 29 bin 144 kişi arasında Andriy Shevchenko da vardı. İngiltere'de yaşayan Ukraynalı çocuklar maç öncesindeki antrenmana davet edilirken, savaşta yaralanarak tedavi için ülkeye gelen yaklaşık 20 Ukraynalı asker de karşılaşmada kulübün konuğu oldu.
Shakhtar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Gleiker Mendoza'nın galibiyeti perçinleyen golü sonrası büyük sevinç yaşayan Arda Turan, maçın ardından en çok neye mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Bombaların ve dronların saldırısı altında olabilecek çocukların yüzünü güldürebildiğimiz için çok mutluyum. Bunun dünyadaki bütün başarılara değer olduğuna inanıyorum. Beni en çok mutlu eden de bu."
Ukrayna temsilcisi, Stamford Bridge'de Sporting Lizbon, Fenerbahçe ve Real Madrid'i de ağırlayacak.