Real Madrid'e şok: Vinicius'a ağır ceza!

Real Madrid'de Vinicius Junior'ın cezası belli oldu. İspanya Futbol Federasyonu Müsabaka Komitesi, Villarreal maçında oyundan ihraç edilen Brezilyalı futbolcuya toplam dört karşılaşmadan men cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vinicius; Sevilla, Barcelona, Racing ve Valencia maçlarında forma giyemeyecek. Böylece yıldız oyuncu, 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak El Clasico'da takımını yalnız bırakacak.
GOL SEVİNCİ KIRMIZI KARTLA BİTTİ
Villarreal karşılaşmasında Vinicius'un golüyle sonuçlanan pozisyon, VAR incelemesinin ardından farklı bir kararla noktalandı.
VAR'ın uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Isidro Diaz de Mera, Brezilyalı oyuncunun Nathan Saliba'nın saçını çektiğini tespit etti. Gol iptal edilirken Vinicius kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİ AYRI İHLALDEN CEZA
Brezilyalı futbolcuya verilen dört maçlık yaptırımın iki ayrı gerekçeye dayandığı belirtildi.
Vinicius, topa müdahale imkânının bulunmadığı bir anda oyun dışı şiddet içeren davranışı nedeniyle iki maç ceza aldı. Hakeme yönelik itirazları da iki maçlık ek yaptırımla cezalandırıldı.
Hakem raporunda, yıldız oyuncunun ihraç kararının ardından agresif tavırlar sergilediği ve takım arkadaşları tarafından tutulmak zorunda kaldığı da yer aldı.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Milli aranın ardından oynanan Villarreal maçına yedek başlayan Vinicius'un yerine ilk 11'de Diomande görev yapmıştı.
Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımını 10 kişi bıraktığı için takım arkadaşlarından ve Real Madrid taraftarlarından özür dilemişti.
GOL SEVİNCİ KIRMIZI KARTLA BİTTİ
Villarreal karşılaşmasında Vinicius'un golüyle sonuçlanan pozisyon, VAR incelemesinin ardından farklı bir kararla noktalandı.
VAR'ın uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Isidro Diaz de Mera, Brezilyalı oyuncunun Nathan Saliba'nın saçını çektiğini tespit etti. Gol iptal edilirken Vinicius kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİ AYRI İHLALDEN CEZA
Brezilyalı futbolcuya verilen dört maçlık yaptırımın iki ayrı gerekçeye dayandığı belirtildi.
Vinicius, topa müdahale imkânının bulunmadığı bir anda oyun dışı şiddet içeren davranışı nedeniyle iki maç ceza aldı. Hakeme yönelik itirazları da iki maçlık ek yaptırımla cezalandırıldı.
Hakem raporunda, yıldız oyuncunun ihraç kararının ardından agresif tavırlar sergilediği ve takım arkadaşları tarafından tutulmak zorunda kaldığı da yer aldı.
TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Milli aranın ardından oynanan Villarreal maçına yedek başlayan Vinicius'un yerine ilk 11'de Diomande görev yapmıştı.
Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımını 10 kişi bıraktığı için takım arkadaşlarından ve Real Madrid taraftarlarından özür dilemişti.