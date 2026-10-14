Stuttgart'tan Şampiyonlar Ligi'nde net galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Slovan Bratislava ile Stuttgart karşı karşıya geldi.
Tehelne pole Stadı'nda oynanan mücadelede Alman temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE STUTTGART İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısını 29. dakikada Deniz Undav'ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.
65. dakikada Slovan Bratislava oyuncusu Cruz'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Alman ekibi, 90. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle skoru belirledi: 3-0.
STUTTGART 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Slovan Bratislava ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puanla tanışamadı.
Tehelne pole Stadı'nda oynanan mücadelede Alman temsilcisi, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE STUTTGART İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısını 29. dakikada Deniz Undav'ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.
65. dakikada Slovan Bratislava oyuncusu Cruz'un kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Alman ekibi, 90. dakikada Ermedin Demirovic'in golüyle skoru belirledi: 3-0.
STUTTGART 6 PUANA ULAŞTI
Bu sonuçla Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Slovan Bratislava ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puanla tanışamadı.