Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Kayserispor, Antalya'da şov yaptı!

Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 4-0 kazanarak 1. Lig'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 22:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor, Antalya'da şov yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Moreno, 24. dakikada Taulant Seferi, 37. dakikada Manadi Camara ve 53. dakikada ikinci kez Taulant Seferi kaydetti.

Üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, 10 maçta topladığı 25 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştıdı. Antalyaspor ise 10 maçta 5. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Batman Petrolspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe

Antalyaspor: Pseftis (Dk. 42 Abdullah Yiğiter), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Dk. 29 Mevlüt Şimşek), Soner Dikmen (Dk. 46 Ceesay), Pedrinho (Dk. 74 Samet Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 74 Hasan Yakub İlçin), Doğukan Sinik (Dk. 53 Ahmet Sağat), Da Costa

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Kayra Cihan, Tabidze, Mert Göçkan, Sinan Kurt (Dk. 74 Dulca), Görkem Sağlam (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 61 Hasani), Camara (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 2 Moreno, Dk. 24 ve 53 Seferi, Dk. 37 Camara (Metro Holding Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45+5 Camara (Metro Holding Kayserispor)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.