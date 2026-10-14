Kayserispor, Antalya'da şov yaptı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Moreno, 24. dakikada Taulant Seferi, 37. dakikada Manadi Camara ve 53. dakikada ikinci kez Taulant Seferi kaydetti.
Üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, 10 maçta topladığı 25 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştıdı. Antalyaspor ise 10 maçta 5. kez yenilerek 15 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta Batman Petrolspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Stat: Antalya
Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe
Antalyaspor: Pseftis (Dk. 42 Abdullah Yiğiter), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Dk. 29 Mevlüt Şimşek), Soner Dikmen (Dk. 46 Ceesay), Pedrinho (Dk. 74 Samet Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 74 Hasan Yakub İlçin), Doğukan Sinik (Dk. 53 Ahmet Sağat), Da Costa
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Kayra Cihan, Tabidze, Mert Göçkan, Sinan Kurt (Dk. 74 Dulca), Görkem Sağlam (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 61 Hasani), Camara (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 2 Moreno, Dk. 24 ve 53 Seferi, Dk. 37 Camara (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 45+5 Camara (Metro Holding Kayserispor)
Üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, 10 maçta topladığı 25 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştıdı. Antalyaspor ise 10 maçta 5. kez yenilerek 15 puanda kaldı.
Kayserispor, gelecek hafta Batman Petrolspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Stat: Antalya
Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe
Antalyaspor: Pseftis (Dk. 42 Abdullah Yiğiter), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Dk. 29 Mevlüt Şimşek), Soner Dikmen (Dk. 46 Ceesay), Pedrinho (Dk. 74 Samet Yalçın), Erdoğan Yeşilyurt, Van de Streek (Dk. 74 Hasan Yakub İlçin), Doğukan Sinik (Dk. 53 Ahmet Sağat), Da Costa
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Kayra Cihan, Tabidze, Mert Göçkan, Sinan Kurt (Dk. 74 Dulca), Görkem Sağlam (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 61 Hasani), Camara (Dk. 46 Ensar Kemaloğlu), Seferi (Dk. 83 Ataol Taylan Karapınar), Moreno (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 2 Moreno, Dk. 24 ve 53 Seferi, Dk. 37 Camara (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 45+5 Camara (Metro Holding Kayserispor)