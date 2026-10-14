Aral Şimşir: 'Bu istatistiği bilmiyordum!'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımda Aral Şimşir, karşılaşma öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "EN İYİMİZİ VERİP GALİP GELMEK İSTİYORUZ"
Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Aral Şimşir, "Büyük ve önemli bir maç olacak. Rakibimizin sahasında oynayacağız. Rakibimizi küçümsemeden en iyimizi verip galip gelmek için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN YENİ BİR SEVİYE"
A Milli Futbol Takımı'nda attığı ilk golün kariyeri açısından önemine değinen genç futbolcu, Trabzonspor'daki atmosfer ve takım arkadaşları hakkında da konuştu.
Şimşir, "İlk golümü attım. Benim, hayatım ve kariyerim adına en büyük anlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da şu an harika ve inanılmaz bir atmosfer var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri bizim takımımızda. Benim için yeni bir seviye bu. İlk başta adapte olmak kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapıp başarılı olmak istiyorum." dedi.
"SAHADA FARKI KALİTE BELİRLER"
Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Aral Şimşir, KuPS Kuopio karşılaşmasının suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Genç futbolcu, "Belki fark oluşturabilir ama çok büyük fark oluşturacağını düşünmüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız doğal, suni çim çok fazla bir şey değiştirmez. Sahada fark oluşturan şey, kalitedir." diye konuştu.
"HEDEFİMİZ KAZANMAK"
Yoğun maç takvimini değerlendiren Şimşir, haftada üç maç oynamanın futbolcular için güzel bir durum olduğunu belirtti.
Aral Şimşir, "Haftada 3 kez oynamak bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden. Çok fazlasını verebilirim, çok fazlasını çıkartabilirim. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok fazlasını yaparım. Hedefimiz kazanmak, bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
"KAZANABİLECEĞİM HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
A Milli Futbol Takımı'nda 15 yıl sonra gol atan Trabzonsporlu oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine bu istatistikten haberdar olmadığını söyleyen Şimşir, hedeflerini de anlattı.
Genç futbolcu, "Bu istatistiği bilmiyordum. Bu takımda olmak ve gol atmak mutluluk verici. Hedefim ligi, kupayı, kazanabileceğim her şeyi kazanmak, takım arkadaşlarıma asistler üretmek, goller atmak. Tabii ki bunun için çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın önemine dikkat çeken Aral Şimşir, "Büyük ve önemli bir maç olacak. Rakibimizin sahasında oynayacağız. Rakibimizi küçümsemeden en iyimizi verip galip gelmek için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN YENİ BİR SEVİYE"
A Milli Futbol Takımı'nda attığı ilk golün kariyeri açısından önemine değinen genç futbolcu, Trabzonspor'daki atmosfer ve takım arkadaşları hakkında da konuştu.
Şimşir, "İlk golümü attım. Benim, hayatım ve kariyerim adına en büyük anlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da şu an harika ve inanılmaz bir atmosfer var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri bizim takımımızda. Benim için yeni bir seviye bu. İlk başta adapte olmak kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapıp başarılı olmak istiyorum." dedi.
"SAHADA FARKI KALİTE BELİRLER"
Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Aral Şimşir, KuPS Kuopio karşılaşmasının suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Genç futbolcu, "Belki fark oluşturabilir ama çok büyük fark oluşturacağını düşünmüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız doğal, suni çim çok fazla bir şey değiştirmez. Sahada fark oluşturan şey, kalitedir." diye konuştu.
"HEDEFİMİZ KAZANMAK"
Yoğun maç takvimini değerlendiren Şimşir, haftada üç maç oynamanın futbolcular için güzel bir durum olduğunu belirtti.
Aral Şimşir, "Haftada 3 kez oynamak bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden. Çok fazlasını verebilirim, çok fazlasını çıkartabilirim. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok fazlasını yaparım. Hedefimiz kazanmak, bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
"KAZANABİLECEĞİM HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM"
A Milli Futbol Takımı'nda 15 yıl sonra gol atan Trabzonsporlu oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine bu istatistikten haberdar olmadığını söyleyen Şimşir, hedeflerini de anlattı.
Genç futbolcu, "Bu istatistiği bilmiyordum. Bu takımda olmak ve gol atmak mutluluk verici. Hedefim ligi, kupayı, kazanabileceğim her şeyi kazanmak, takım arkadaşlarıma asistler üretmek, goller atmak. Tabii ki bunun için çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.