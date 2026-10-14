1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Batman Yeni Şehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Batman Petrolspor, 31. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 42. dakikada Gökhan Altıparmak ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, 46. dakikada Gökhan Altıparmak ile durumu 3-0'a getirdi. İstanbulspor, 47. dakikada Alieu Cham'ın golüyle durumu 3-1 yaptı.
Batman Petrolspor, 65. dakikada Mickael Biron ile durum 4-1 yaptı. İstanbulspor'da Mamadou Fall'ın 72. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 19 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Batman Petrolspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Biron, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Karan Topdemir), Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Cissokho), Ömürcan Artan, Benny, Gökhan Altıparmak (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)
İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Ologo (Dk. 46 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdullah Dijlan Aydın), Mendy, Turan Deniz Tuncer (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Fall (Dk. 78 Aytaç Kara), Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Iliev), Emrecan Uzunhan
Goller: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 42 ve 46 Gökhan Altıparmak, Dk. 65 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 47 Cham, Dk. 72 Fall (İstanbulspor)
Ev sahibi ekip, 46. dakikada Gökhan Altıparmak ile durumu 3-0'a getirdi. İstanbulspor, 47. dakikada Alieu Cham'ın golüyle durumu 3-1 yaptı.
Batman Petrolspor, 65. dakikada Mickael Biron ile durum 4-1 yaptı. İstanbulspor'da Mamadou Fall'ın 72. dakikada attığı gol maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Batman Petrolspor, ligde 3 hafta sonra kazandı ve 19 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Batman Petrolspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Biron, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Karan Topdemir), Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Cissokho), Ömürcan Artan, Benny, Gökhan Altıparmak (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)
İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Ologo (Dk. 46 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdullah Dijlan Aydın), Mendy, Turan Deniz Tuncer (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Fall (Dk. 78 Aytaç Kara), Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Iliev), Emrecan Uzunhan
Goller: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 42 ve 46 Gökhan Altıparmak, Dk. 65 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 47 Cham, Dk. 72 Fall (İstanbulspor)