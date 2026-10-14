Beşiktaş'a Vlahovic'ten kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mide ağrısı olan Vlahovic, Hoffenheim maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Sırp golcüye tesislerde serum tedavisi uygulandı.
Beşiktaş, daha sonra Vlahovic'in Hoffenheim maçı kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbolcumuz Dusan Vlahovic'in viral gastroenterit tanısı ile sağlık ekibimizce tedavisi devam etmekte olup TSG Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." denildi.
Vlahovic konusunda risk alınmadığı ve golcü futbolcunun, ligde Trabzonspor'a karşı oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vaclav Cerny de Hoffenheim maçı kadrosunda yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş, daha sonra Vlahovic'in Hoffenheim maçı kamp kadrosunda yer almadığını açıkladı. Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbolcumuz Dusan Vlahovic'in viral gastroenterit tanısı ile sağlık ekibimizce tedavisi devam etmekte olup TSG Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." denildi.
Vlahovic konusunda risk alınmadığı ve golcü futbolcunun, ligde Trabzonspor'a karşı oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Vaclav Cerny de Hoffenheim maçı kadrosunda yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal K. Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy