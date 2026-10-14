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Italiano'dan Hoffenheim planı: "Kazanıp döneceğiz!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanı öncesinde oyun planını belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 09:42
Haber: Posta
Italiano'dan Hoffenheim planı: 'Kazanıp döneceğiz!'
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Hoffenheim karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç planı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa Ligi'ne 6-1'lik galibiyetle başlayan siyah-beyazlılarda İtalyan teknik adam, Alman ekibinin savunmadaki eksiklerine dikkat çekti.

"ALMANYA'DAN KAZANIP DÖNECEĞİZ"

Hoffenheim'ı analiz eden Vincenzo Italiano, rakibe baskı yaparak hata yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, "Savunmada zaafları var. Basit oynayacak, rakip için fazla denemeyecek, zaman zaman yapacağımız baskılarla onları hataya zorlayacağız. Almanya'dan kazanıp döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"BOŞ ALAN BIRAKMAMALIYIZ"

Hoffenheim'ın fiziksel gücüne dikkat çeken Italiano, savunma disiplininin önemini vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Kocaelispor karşısında alınan 2-1'lik skor kimseyi memnun etmedi. Hoffenheim yüksek fizik kapasitesine sahip. Uzun paslarla etkili çıkıyorlar. Oyunu kontrol etmelerine izin vermemeliyiz. Boş alan bırakmamalıyız. İlerleyen dakikalarda kontrollü risk alırız." dedi.

CERNY İKİ MAÇTA DA YOK!

Beşiktaş'ta Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çek futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlandığı belirtildi.

Cerny'nin 15 Ekim'deki Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyeceği, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Sağlık ekibi, tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'deki Başakşehir karşılaşmasına hazır olmasını bekliyor.

HOFFENHEIM MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak.

Rhein-Neckar-Arena'da Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

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