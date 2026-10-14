Milli Takım için geçici formül ve Şenol Güneş iddiası!

A Milli Futbol Takımı'nda yeni teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Son olarak Arda Turan'ın yaptığı açıklamaların ardından ibre yeniden Şenol Güneş'e döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından, göreve kimin geçeceği merak konusu haline gelmişti. Bilindiği üzere TFF yönetimi geçen cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelen Arda Turan ile görüşerek resmi teklif yaptı ancak olumlu yanıt alamadı. Bu gelişme sonrası yeni bir ihtimal ortaya çıktı.
TURAN SÖZLERİ SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ
Arda Turan'ın dünkü sözleri üzerine gözler diğer adaylara çevrildi. Arda Turan yerli hocalar içinde tek adaydı. TFF'nin yabancı isimler üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi. (Arda Turan'ın açıklamaları için tıklayın)
Bir diğer formül de Uluslar Ligi'nde Kasım ayında yapılacak Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılması...
ŞENOL GÜNEŞ SÜRPİZİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda düşündüğü ismin ise Şenol Güneş olduğunu iddia etti.
Uluslar Ligi'ne kadar somut bir adım atılamaması halinde, kalan iki maçımızda geçici bir hoca ile çıkılacağı gelen haberler arasında...
İKİ AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI
74 yaşındaki teknik adam, 2 ayrı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
2000-2004 yılları arasında çalışan Güneş, 50 maçta 1.64 maç başına puan ortalaması yakaladı ve Dünya üçüncülüğü yaşadı. 2019-2021 yılları arasında da 32 maçta Türkiye'nin başında yer alan tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 8 Haziran 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Konya'da oynanan karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, rakibini tarihinde ilk kez yenmeyi başardı. Türkiye, aynı grupta deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şenol Güneş yönetiminde elemeleri 23 puanla ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Ancak Milli Takım, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'ye kaybederek puan alamadan elendi.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde mücadele ettiği 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Rusya karşısında 3-2'lik skorla elde eden Türkiye, 6 puanla grubunu son sırada tamamladı. Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki bu performansının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.
Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve Mart 2025'te görevinden ayrılmıştı.
TURAN SÖZLERİ SONRASI İŞLER DEĞİŞTİ
Arda Turan'ın dünkü sözleri üzerine gözler diğer adaylara çevrildi. Arda Turan yerli hocalar içinde tek adaydı. TFF'nin yabancı isimler üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi. (Arda Turan'ın açıklamaları için tıklayın)
Bir diğer formül de Uluslar Ligi'nde Kasım ayında yapılacak Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılması...
ŞENOL GÜNEŞ SÜRPİZİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda düşündüğü ismin ise Şenol Güneş olduğunu iddia etti.
Uluslar Ligi'ne kadar somut bir adım atılamaması halinde, kalan iki maçımızda geçici bir hoca ile çıkılacağı gelen haberler arasında...
İKİ AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI
74 yaşındaki teknik adam, 2 ayrı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
2000-2004 yılları arasında çalışan Güneş, 50 maçta 1.64 maç başına puan ortalaması yakaladı ve Dünya üçüncülüğü yaşadı. 2019-2021 yılları arasında da 32 maçta Türkiye'nin başında yer alan tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.
Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 8 Haziran 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Konya'da oynanan karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, rakibini tarihinde ilk kez yenmeyi başardı. Türkiye, aynı grupta deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Şenol Güneş yönetiminde elemeleri 23 puanla ikinci sırada tamamlayan Milli Takım, EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Ancak Milli Takım, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'ye kaybederek puan alamadan elendi.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde mücadele ettiği 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Rusya karşısında 3-2'lik skorla elde eden Türkiye, 6 puanla grubunu son sırada tamamladı. Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki bu performansının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü.
Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve Mart 2025'te görevinden ayrılmıştı.