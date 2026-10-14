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Beşiktaş, Mavropanos transferi için harekete geçti!

Beşiktaş'ın, West Ham United forması giyen Konstantinos Mavropanos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Ekim 2026 08:06
Beşiktaş, Mavropanos transferi için harekete geçti!
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Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, West Ham United forması giyen Yunan stoper Konstantinos Mavropanos'u transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

MAVROPANOS İÇİN İLK ADIM!

Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın, 28 yaşındaki savunmacıyı Almanya-Yunanistan karşılaşmasında tribünden takip ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Mavropanos transferi için ocak ayında West Ham United ile temas kurmaya hazırlanıyor.

18 MİLYON EUROLUK STOPER

İngiliz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Konstantinos Mavropanos'un piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro.

Yunanistan Milli Takımı'nda 46 maçta forma giyen deneyimli savunmacı, 2 kez gol sevinci yaşadı.

10 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bu sezon West Ham United formasıyla Championship'te 8, İngiltere Lig Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıkan Mavropanos, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

OLYMPIAKOS DA PEŞİNDE

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yunan stoperle Olympiakos'un da ilgilendiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla ocak ayında girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

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