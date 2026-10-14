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Ali Çamlı'dan Onugkha hakkında çarpıcı iddia: "Dövmediği oyuncu kalmamış"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, German Onugkha'nın Kayseri hakkındaki eleştirilerine sert yanıt verdi. Çamlı, Rus futbolcunun tesislerde takım arkadaşlarını yumrukladığını öne sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Ekim 2026 13:32
Fotoğraf: AA
Ali Çamlı'dan Onugkha hakkında çarpıcı iddia: 'Dövmediği oyuncu kalmamış'
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2025-2026 sezonunda Kayserispor forması giyen Rus futbolcu German Onugkha hakkında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı çok konuşulacak iddiada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DÖVMEDİĞİ OYUNCU KALMAMIŞ"

Başkan Çamlı, Onugkha'nın şehirde hindistan cevizi suyu bulmanın imkansıza yakın olduğunu, restoranlardaki yemek kalitesinin yetersiz olduğunu ve kentte düzgün taksi bulmakta dahi zorlandığını ifade etmesini sert bir dille yanıt vererek, "Bu oyuncu Kayseri'nin kö….ği olamaz. Ağzına Kayserispor'u alamaz. Eşek hoşaftan ne anlar. Kulüpte tesislerde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış. Dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim" diye konuştu.
Başkan Çamlı'nın bu sert sözleri bir yerel kanalda yayınlandı.

HABER: FARUK AYDEMİR

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