Ali Çamlı'dan Onugkha hakkında çarpıcı iddia: 'Dövmediği oyuncu kalmamış'

2025-2026 sezonunda Kayserispor forması giyen Rus futbolcu German Onugkha hakkında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı çok konuşulacak iddiada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DÖVMEDİĞİ OYUNCU KALMAMIŞ"
Başkan Çamlı, Onugkha'nın şehirde hindistan cevizi suyu bulmanın imkansıza yakın olduğunu, restoranlardaki yemek kalitesinin yetersiz olduğunu ve kentte düzgün taksi bulmakta dahi zorlandığını ifade etmesini sert bir dille yanıt vererek, "Bu oyuncu Kayseri'nin kö….ği olamaz. Ağzına Kayserispor'u alamaz. Eşek hoşaftan ne anlar. Kulüpte tesislerde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış. Dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim" diye konuştu.
Başkan Çamlı'nın bu sert sözleri bir yerel kanalda yayınlandı.
HABER: FARUK AYDEMİR
ONUGKHA'NIN SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Çamlı, Onugkha'nın şehirde hindistan cevizi suyu bulmanın imkansıza yakın olduğunu, restoranlardaki yemek kalitesinin yetersiz olduğunu ve kentte düzgün taksi bulmakta dahi zorlandığını ifade etmesini sert bir dille yanıt vererek, "Bu oyuncu Kayseri'nin kö….ği olamaz. Ağzına Kayserispor'u alamaz. Eşek hoşaftan ne anlar. Kulüpte tesislerde bu oyuncu diğer oyuncuları yumruklamış. Dövmediği oyuncu kalmamış ve bunu ben de yeni öğrendim" diye konuştu.
Başkan Çamlı'nın bu sert sözleri bir yerel kanalda yayınlandı.
HABER: FARUK AYDEMİR
ONUGKHA'NIN SÖZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ