Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Jesus
SİNGO, SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.
Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.
"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA SON 11 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.
OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.
İLKAY GÜNDOĞAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımına karşı maça çıkabilir.
Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.
İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.
BARCELONA'YA KARŞI ALINAN TEK GALİBİYETTE "OYUNCU" OKAN BURUK'UN EMEĞİ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekibin 23 Kasım 1994 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya temsilcisini konuk ettiği maçta 58. dakikada oyuna sonradan dahil oldu.
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Okan Buruk'un oyuna girmesinin ardından 2-1 kazandı.
BARCELONA'DA EKSİKLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.
İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.
LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, "Devler Ligi"ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.
BARCELONA, SON MAÇINDA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi.
Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.
İSPANYA EKİBİ, 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI
Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.
Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.
Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.
BARCELONA'NIN SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU
Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.
Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.
Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK
Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.
"KUPA 1"DE 171. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 171. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
SON 31 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 müsabakada 7 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarındaki son 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.
AVRUPA'DAKİ SON 40 MAÇINDA GOL ATILDI
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom", bu maçların 15'ini kazanırken 16'sından mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 144 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı takım, gol sesinin duyulduğu 40 maçlık süreçte 69 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 75 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu dönemdeki 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.
RAMS PARK'TA 31. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-0 kaybedilen maçla başlayan süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta 10'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırırken 46 gol yedi.
"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
GALATASARAY, OKAN BURUK YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 40. MAÇINA ÇIKACAK
Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa arenasındaki 40. maçına çıkacak.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, sarı-kırmızılı takımla daha önce 39 Avrupa kupası maçında boy gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde 19 Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi ve 8 Şampiyonlar Ligi elemesi maçına çıktı. Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15'er galibiyet ve mağlubiyet ile 9 beraberlik yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, 73 golü de kalesinde gördü.
AVRUPA'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK ADAM
Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Avrupa'da 93 maça çıkan Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.
İLK SEZONUNDA AVRUPA'DA MÜCADELE EDEMEDİ
Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamadı.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. bitirmesinin ardından takımın başına geçen Okan Buruk, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilmediği için ilk sezonunda bu arenada boy gösteremedi.
Okan Buruk ile Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, böylece 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027'de Avrupa organizasyonlarına katıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 GALİBİYET GÖRDÜ
Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundan itibaren mücadele eden Buruk'un Galatasaray'ı, son 3 yılda çıktığı 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu maçlarda 28 kez ağları havalandıran Buruk'un öğrencileri, 36 golü kalesinde gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 8 maça çıktı.
Söz konusu maçların 5'ini kazanan Buruk'un öğrencileri, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu 2 mağlubiyeti de İsviçre ekibi Young Boys'a karşı çıktığı maçlarda gördü.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 gol atarken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.
AVRUPA LİGİ'NDE 12 MAÇA ÇIKTI
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 12 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.
Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Buruk yönetimindeki Galatasaray, 28 gol yedi.
BURUK, AVRUPA LİGİ'NDE REKOR KIRDI
Okan Buruk, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik adam konumunda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yenmesiyle Buruk, İstanbul Başakşehir ve sarı-kırmızılıların başında bu organizasyondaki 9. galibiyetini gördü.
Tecrübeli teknik adam, böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.
GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALDI
Galatasaray, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak önemli bir başarı elde etti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda geçen sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Buruk'un Galatasaray'ı, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Buruk'un öğrencileri, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz temsilcisini iç sahada 1-0 yense de deplasmanda rakibine 4-0 yenildi ve organizasyondan elendi.
ÖNEMLİ GALİBİYETLER YAŞATTI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu sürede Avrupa arenasında birçok önemli zafer gördü.
Buruk'un öğrencileri, son 3 yılda İngiliz devleri Manchester United, Tottenham ve Liverpool, Hollanda temsilcisi Ajax ile İtalya ekibi Juventus gibi büyük Avrupa takımlarına karşı kazanmayı başardı.
PERFORMANSI
Galatasaray'ın Avrupa organizasyonlarında Okan Buruk yönetiminde sergilediği performans şöyle:
GALATASARAY, İSPANYOL TAKIMLARINA KARŞI 37. RANDEVUDA
Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
BARCELONA'YA KARŞI TEK GALİBİYETİ VAR
Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.
İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.
BARCELONA'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.
İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.
İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.
İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLAR
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Jesus
SİNGO, SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.
Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.
"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA SON 11 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.
OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.
İLKAY GÜNDOĞAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımına karşı maça çıkabilir.
Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.
İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.
BARCELONA'YA KARŞI ALINAN TEK GALİBİYETTE "OYUNCU" OKAN BURUK'UN EMEĞİ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giydi.
Sarı-kırmızılı ekibin 23 Kasım 1994 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya temsilcisini konuk ettiği maçta 58. dakikada oyuna sonradan dahil oldu.
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Okan Buruk'un oyuna girmesinin ardından 2-1 kazandı.
BARCELONA'DA EKSİKLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.
İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.
LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, "Devler Ligi"ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.
BARCELONA, SON MAÇINDA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ
Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi.
Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.
İSPANYA EKİBİ, 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI
Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.
Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.
Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.
BARCELONA'NIN SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU
Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.
Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.
Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK
Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.
"KUPA 1"DE 171. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 171. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
SON 31 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 müsabakada 7 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarındaki son 31 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.
AVRUPA'DAKİ SON 40 MAÇINDA GOL ATILDI
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.
Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.
Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom", bu maçların 15'ini kazanırken 16'sından mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 144 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı takım, gol sesinin duyulduğu 40 maçlık süreçte 69 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 75 gole engel olamadı.
Galatasaray, bu dönemdeki 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı.
RAMS PARK'TA 31. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-0 kaybedilen maçla başlayan süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta 10'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırırken 46 gol yedi.
"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|135
|34
|32
|69
|140
|233
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|341
|121
|90
|130
|469
|521
GALATASARAY, OKAN BURUK YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 40. MAÇINA ÇIKACAK
Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa arenasındaki 40. maçına çıkacak.
Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, sarı-kırmızılı takımla daha önce 39 Avrupa kupası maçında boy gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde 19 Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi ve 8 Şampiyonlar Ligi elemesi maçına çıktı. Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15'er galibiyet ve mağlubiyet ile 9 beraberlik yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, 73 golü de kalesinde gördü.
AVRUPA'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK ADAM
Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Avrupa'da 93 maça çıkan Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.
İLK SEZONUNDA AVRUPA'DA MÜCADELE EDEMEDİ
Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamadı.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. bitirmesinin ardından takımın başına geçen Okan Buruk, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilmediği için ilk sezonunda bu arenada boy gösteremedi.
Okan Buruk ile Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, böylece 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027'de Avrupa organizasyonlarına katıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 GALİBİYET GÖRDÜ
Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundan itibaren mücadele eden Buruk'un Galatasaray'ı, son 3 yılda çıktığı 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu maçlarda 28 kez ağları havalandıran Buruk'un öğrencileri, 36 golü kalesinde gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİ
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 8 maça çıktı.
Söz konusu maçların 5'ini kazanan Buruk'un öğrencileri, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu 2 mağlubiyeti de İsviçre ekibi Young Boys'a karşı çıktığı maçlarda gördü.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 gol atarken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.
AVRUPA LİGİ'NDE 12 MAÇA ÇIKTI
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 12 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.
Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Buruk yönetimindeki Galatasaray, 28 gol yedi.
BURUK, AVRUPA LİGİ'NDE REKOR KIRDI
Okan Buruk, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik adam konumunda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yenmesiyle Buruk, İstanbul Başakşehir ve sarı-kırmızılıların başında bu organizasyondaki 9. galibiyetini gördü.
Tecrübeli teknik adam, böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.
GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALDI
Galatasaray, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak önemli bir başarı elde etti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda geçen sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Buruk'un Galatasaray'ı, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Buruk'un öğrencileri, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz temsilcisini iç sahada 1-0 yense de deplasmanda rakibine 4-0 yenildi ve organizasyondan elendi.
ÖNEMLİ GALİBİYETLER YAŞATTI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu sürede Avrupa arenasında birçok önemli zafer gördü.
Buruk'un öğrencileri, son 3 yılda İngiliz devleri Manchester United, Tottenham ve Liverpool, Hollanda temsilcisi Ajax ile İtalya ekibi Juventus gibi büyük Avrupa takımlarına karşı kazanmayı başardı.
PERFORMANSI
Galatasaray'ın Avrupa organizasyonlarında Okan Buruk yönetiminde sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|19
|6
|3
|10
|28
|36
|Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|8
|5
|1
|2
|14
|9
|UEFA Avrupa Ligi
|12
|4
|5
|3
|26
|28
|Toplam
|39
|15
|9
|15
|68
|73
Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
BARCELONA'YA KARŞI TEK GALİBİYETİ VAR
Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.
İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.
BARCELONA'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.
İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.
İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.
İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLAR
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
| Sezon
| Rakip
| Organizasyon
| Tur
| İlk maç sonucu (GS-Rakip)
|İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
| 1973-1974
| AtleticoMadrid
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 1. tur
| 0-0
|0-1 (D)
| 1993-1994
| Barcelona
| Şampiyonlar Ligi
| Grup
| 0-0
|0-3 (D)
| 1994-1995
| Barcelona
| Şampiyonlar Ligi
| Grup
| 1-2 (D)
|2-1
| 1998-1999
| Athletic Bilbao
| Şampiyonlar Ligi
| Grup
| 2-1
|0-1 (D)
| 1999-2000
| Real Mallorca
| UEFA Kupası
| Çeyrek Final
| 4-1 (D)
|2-1
| 2000
| Real Madrid
| UEFA Süper Kupa
| Final
| 2-1
| 2000-2001
| Deportivo La Coruna
| Şampiyonlar Ligi
| Grup 2
| 1-0
|0-2 (D)
| 2000-2001
| Real Madrid
| Şampiyonlar Ligi
| Çeyrek Final
| 3-2
|0-3 (D)
| 2001-2002
| Barcelona
| Şampiyonlar Ligi
| Grup 2
| 2-2 (D)
|0-1
| 2002-2003
| Barcelona
| Şampiyonlar Ligi
| Grup 1
| 0-2
|1-3
| 2003-2004
| Real Sociedad
| Şampiyonlar Ligi
| Grup 1
| 1-2
|1-1 (D)
| 2003-2004
| Villarreal
| UEFA Kupası
| 3. tur
| 2-2
|0-3 (D)
| 2009-2010
| AtleticoMadrid
| UEFA Avrupa Ligi
| Son 32
| 1-1 (D)
|1-2
| 2012-2013
| Real Madrid
| Şampiyonlar Ligi
| Çeyrek Final
| 0-3 (D)
|3-2
| 2013-2014
| Real Madrid
| Şampiyonlar Ligi
| Grup
| 1-6
|1-4 (D)
|2015-2016
|Atletico Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-2
|0-2 (D)
|2019-2020
|Real Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-1
|6-0 (D)
|2021-2022
|Barcelona
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 16
|0-0 (D)
|1-2
|2025-2026
|Atletico Madrid
|Şampiyonlar Ligi
|Lig Etabı
|1-1
|-