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Mustafa Dalcı: "Bir an önce toparlanmak istiyoruz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Göztepe'ye 4-0 mağlup oldukları maçın ardından bireysel hatalara ve penaltılara dikkat çekerek bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Ekim 2026 00:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Dalcı: 'Bir an önce toparlanmak istiyoruz'
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 Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın son maçında konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, bir an önce toparlanmak istediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig maçlarında 85 dakika 10 kişi oynamanın kolay olmadığını aktaran Dalcı, "Skora baktığınızda 4-0 ağır bir sonuç gibi duruyor. Maçta 2 bireysel hata ve 2 penaltı var. Oyunda da bir şey yok. İlk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti. 55'inci dakikada bireysel bir hata oldu. 2-0'dan sonra bazı şeyleri kontrol etmek kolay olmuyor. Göztepe, atletik olarak ligin en iyi takımlarından biri. Bu güçlü oyunlarını avantaja çevirdiler. 2-0'dan sonra fazla direnç gösteremedik. Bu da çok normal. Bir oyun gücü oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek zorundayız. Bu da bizim işimiz. Bir an önce toparlanmak istiyoruz. Bu ligde daha güçlü oyunlar oynamak için çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işi oyuncularımızla yapacağız." ifadelerini kullandı.

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