Beşiktaş'tan Trabzonspor'un çağrısına destek!

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada konuk takım taraftarlarının tribünde yer alabilmesi için yaptığı çağrıya siyah-beyazlı kulüpten destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Kulübü, bordo-mavili ekibin "Deplasmana Yasak Kaldırılsın" başlıklı açıklamasına yürekten katıldıklarını duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMAN YASAĞI ÇAĞRISI
Taraftarların futbolun en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Beşiktaş, her renkten futbolseverin ülkenin dört bir yanındaki deplasman tribünlerinde takımını destekleyebilmesi gerektiğini belirtti.
Siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada taraftarlarını tribünde görmek istediklerini, İstanbul'daki maçta ise bordo-mavili taraftarları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Beşiktaş, deplasman yasağı uygulamasının yapılan çağrıların ardından sona ermesini temenni etti.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.
Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.
Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."
BEŞİKTAŞ'TAN DEPLASMAN YASAĞI ÇAĞRISI
Taraftarların futbolun en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Beşiktaş, her renkten futbolseverin ülkenin dört bir yanındaki deplasman tribünlerinde takımını destekleyebilmesi gerektiğini belirtti.
Siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmada taraftarlarını tribünde görmek istediklerini, İstanbul'daki maçta ise bordo-mavili taraftarları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Beşiktaş, deplasman yasağı uygulamasının yapılan çağrıların ardından sona ermesini temenni etti.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.
Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.
Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."