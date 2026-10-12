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Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi Lamine Yamal sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşılaşması öncesinde TNT Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Lamine Yamal'a karşı planlarını açıklarken taraftarların atmosferine de dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 21:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Barcelona maçı öncesi Lamine Yamal sözleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde TNT Sports'a konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde taraftarların oluşturacağı atmosferden bahseden Buruk, takımına güvendiğini belirterek Barcelona karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

"YARIN İNANILMAZ OLACAK"

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir gece olacağını vurgulayan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Barcelona'ya karşı taraftarlarımız daha çılgın olacak. Biliyorsun, onlar bu maç için çok heyecanlılar ve biz de Barcelona'ya karşı bu maçı oynayacağımız için çok heyecanlıyız. Bu gece bizim için önemli gecelerden biri olacak. Takımıma güveniyorum.

Stadımızda birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Geçen yıl iki maç oynadık. Liverpool ve Juventus'a karşı iki büyük maç... Ve çok iyi bir iş çıkardık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve biliyorum ki Barcelona harika bir takım. Performans olarak dünyanın en iyilerinden biri. Ama taraftarımız ve oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın inanılmaz olacak."

"BİZİ DUYAMAYACAKLAR"

RAMS Park'taki yüksek sesli atmosferde oyuncularıyla iletişim kurmanın kolay olup olmadığı sorulan Buruk, "Hayır, imkansız. Bizi duyamayacaklar." yanıtını verdi.

LAMİNE YAMAL İÇİN ÖZEL PLAN

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olup olmadığı da Okan Buruk'a soruldu.

Yamal'ın kalitesine dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü, yalnızca genç futbolcuya odaklanmanın doğru olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O harika bir oyuncu. Ancak sadece ona odaklanarak bir plan yaparsanız işiniz zorlaşır. Biz Lamine Yamal'a karşı değil, Barcelona'ya karşı oynuyoruz. Ama onu durdurmak için bazı planlarımız var."  

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