Trabzonspor'dan deplasman yasağı çağrısı!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak maçlar öncesinde deplasman yasağının kaldırılması yönünde açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek bir sorun bulunmadığını belirterek, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor ayrıca, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının ise İstanbul'daki maçta takımlarını destekleyebilmesini istedi.
Kulüp, bu konuda Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililerden destek beklediğini ifade etti.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.
Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.
Trabzonspor Kulübü"
Trabzonspor ayrıca, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının ise İstanbul'daki maçta takımlarını destekleyebilmesini istedi.
Kulüp, bu konuda Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililerden destek beklediğini ifade etti.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.
Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.
Trabzonspor Kulübü"