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Trabzonspor, net borcunu açıkladı!

Trabzonspor, 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar TL olduğunu duyurdu. Bordo-mavili kulüp, kamulaştırma alacakları ve enflasyon muhasebesi kaynaklı işlemlerin hesaplamaya dahil edildiğini belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 20:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, net borcunu açıkladı!
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Trabzonspor Kulübü, 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar TL olduğunu bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAMULAŞTIRMA ALACAĞI BORÇTAN DÜŞÜLDÜ

Trabzonspor'un açıklamasında, kısa ve uzun vadeli borçların hesaplanmasında 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıkların, Sportif A.Ş.'nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağın ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 1,8 milyar TL'lik nakit çıkışı yaratmayacak işlemlerin dikkate alındığı ifade edildi.

Kulüp, kamuoyunun da bildiği 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının toplam borçlardan düşüldüğünü vurguladı.

BONSERVİS BORÇLARININ TAMAMI HESAPLAMADA

Açıklamada ayrıca, rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da hesaplamaya dahil edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un KAP'ta yayımlanan mali tablolarına ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Şirketimizin 1 Haziran - 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar toplamı, kamulaştırma gelirlerimizden Trabzonspor Kulübü uhdesinde olan Sportif A.Ş. konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağımız ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı yaratmayacak işlemler netleştirildiğinde, kulübümüzün 31.08.2026 tarihi itibari ile net borcu 2,9 milyar TL olduğu görülecektir.

Açıklamamızda görüleceği üzere, kamuoyumuzun da malumu olan 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağımız toplam borçlarımızdan düşülmüştür. Bununla birlikte rapor tarihimiz itibari ile gerçekleşmiş olan bonservis borçlarımızın ileriye dönük tüm tutarları bu borçlarımız içerisinde yer almaktadır."

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