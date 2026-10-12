Henrique hat-trick yaptı; Göztepe ilk kez kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Göztepe'yi konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Juan ile 54, 59 ve 75 (P)'te Andre Henrique'den geldi. Öte yandan ev sahibinde Ahmed Abdullahi 10. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sezon ligde ilk kez kazanan sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkardı. Tablonun son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.. Eyüpspor ise Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Göztepe penaltıdan öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde Eyüpsporlu Abdullahi, Göztepe oyuncusu Miroshi'nin boğazına sarıldı. Pozisyonun ardından VAR, hakem Atilla Karaoğlan'ı uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Atilla Karaoğlan, Abdullahi'ye kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
40. dakikada Taşkın İlter'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkteki Jules'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Giordano'nun sol taraftan ortasında arka direkteki Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Akonnor, Michalak'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek penaltı noktasına topu gönderdi. Bu noktada bulunan Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Costa'nın geriye hatalı pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kalecinin sağından geçen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-3.
67. dakikada Yao'nun pasında topla buluşan Pintor, meşin yuvarlağı kendi yarı alanından ceza yayı sol çaprazına getirdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
75. dakikada penaltıdan attığı golle Henrique hat-trick yaptı. Arda Okan Kurtulan, pasını Antunes'e aktardı. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Eyüpspor savunmasından dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Arda Okan, Eyüpsporlu Taşkın İlter'den sıyrıldıktan sonra Talha Ülvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.
82. dakikada kaleci Moldovan'ın uzun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pintor'un aşırtma vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Göztepe, maçı 4-0 kazandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Eyüpspor: Moldovan, Michalak (Dk. 60 Talha Ülvan), Massanga (Dk. 76 Boutobba), Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa (Dk. 76 Hamza Akman), Taşkın İlter, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Yao), Abdullahi, Yusuf Barası (Dk. 60 Pintor)
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 81 Anjorin), Miroshi (Dk. 77 Matos), Antunes (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 46 Henrique), Juan (Dk. 69 Armstrong)
Goller: Dk. 11 Juan (Penaltıdan), Dk. 54, 59 ve 75 (Penaltıdan) Henrique (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Juan, Dk. 48 Antunes (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Juan ile 54, 59 ve 75 (P)'te Andre Henrique'den geldi. Öte yandan ev sahibinde Ahmed Abdullahi 10. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sezon ligde ilk kez kazanan sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkardı. Tablonun son sırasında yer alan İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.. Eyüpspor ise Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Göztepe penaltıdan öne geçti. Sol taraftan kullanılan kornerde Eyüpsporlu Abdullahi, Göztepe oyuncusu Miroshi'nin boğazına sarıldı. Pozisyonun ardından VAR, hakem Atilla Karaoğlan'ı uyardı. Pozisyonu tekrar izleyen Atilla Karaoğlan, Abdullahi'ye kırmızı kart göstererek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
40. dakikada Taşkın İlter'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkteki Jules'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Giordano'nun sol taraftan ortasında arka direkteki Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Akonnor, Michalak'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek penaltı noktasına topu gönderdi. Bu noktada bulunan Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
59. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Costa'nın geriye hatalı pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kalecinin sağından geçen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-3.
67. dakikada Yao'nun pasında topla buluşan Pintor, meşin yuvarlağı kendi yarı alanından ceza yayı sol çaprazına getirdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
75. dakikada penaltıdan attığı golle Henrique hat-trick yaptı. Arda Okan Kurtulan, pasını Antunes'e aktardı. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Eyüpspor savunmasından dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Arda Okan, Eyüpsporlu Taşkın İlter'den sıyrıldıktan sonra Talha Ülvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.
82. dakikada kaleci Moldovan'ın uzun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pintor'un aşırtma vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Göztepe, maçı 4-0 kazandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Eyüpspor: Moldovan, Michalak (Dk. 60 Talha Ülvan), Massanga (Dk. 76 Boutobba), Anıl Yaşar, Jules, Giordano, Costa (Dk. 76 Hamza Akman), Taşkın İlter, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Yao), Abdullahi, Yusuf Barası (Dk. 60 Pintor)
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Rhaldney (Dk. 81 Anjorin), Miroshi (Dk. 77 Matos), Antunes (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Janderson (Dk. 46 Henrique), Juan (Dk. 69 Armstrong)
Goller: Dk. 11 Juan (Penaltıdan), Dk. 54, 59 ve 75 (Penaltıdan) Henrique (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 10 Abdullahi (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Juan, Dk. 48 Antunes (Göztepe), Dk. 41 Anıl Yaşar, Dk. 45+2 Michalak (Eyüpspor)