Sidiki Cherif, Premier Lig'de hesabı açtı!

Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, İngiltere'de etkili performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United'ı konuk eden Coventry City'de ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu, mücadelenin 6. dakikasında penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Jack Rudoni, penaltıyı gole çevirerek Coventry City'yi 1-0 öne geçirdi.
BU KEZ KENDİSİ SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili olan Sidiki Cherif, 48. dakikada ağları havalandırarak Coventry City'nin ikinci golünü attı. Böylece genç futbolcu, Coventry City formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçta hem penaltı kazandıran hem de gol atan Cherif, Newcastle United karşısında takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.
BU KEZ KENDİSİ SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili olan Sidiki Cherif, 48. dakikada ağları havalandırarak Coventry City'nin ikinci golünü attı. Böylece genç futbolcu, Coventry City formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçta hem penaltı kazandıran hem de gol atan Cherif, Newcastle United karşısında takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.
🚀Sidiki Cherif, Premier Lig'de hesabı açıyor! https://t.co/h9axWDHCsc
— Sporx (@sporx) October 12, 2026