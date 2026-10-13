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La Liga'da son dakika çılgınlığı! 8 dakikada 3 gol!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla arasındaki mücadele 3-3 sona erdi. Son dakikalarda yaşananlar maça damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Ekim 2026 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
La Liga'da son dakika çılgınlığı! 8 dakikada 3 gol!
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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşma, nefes kesen son dakikaların ardından 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEVILLA İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada konuk ekip Sevilla, 13. dakikada Ure ve 54. dakikada Correira'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Levante, 57. dakikada Romero ile farkı bire indirdi.

Mücadelenin son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Fuente'nin golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

90+5'TE GOL, ARDINDAN KIRMIZI KART!

Sevilla, 90+5. dakikada Isaac'in golüyle yeniden öne geçti. Ancak golün ardından abartılı sevinci nedeniyle ikinci sarı kartını gören İspanyol oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Levante, 90+10. dakikada Ndukwe'nin kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Sevilla puanını 14'e, Levante ise 6'ya yükseltti.

LaLiga'nın gelecek haftasında Sevilla, Real Madrid deplasmanına çıkacak. Levante ise Deportivo'ya konuk olacak.

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