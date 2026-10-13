Ronaldo'dan 981. gol! 1000'e 19 kaldı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Al Nassr, Özbekistan temsilcisi Neftchi Fargona'yı 3-1 mağlup etti.
King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cristiano Ronaldo da fileleri havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Angelo, 42. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada rakip oyuncu Gofurov kendi kalesine attı. Neftchi Fargona'nın tek golü ise 51. dakikada Odilov'dan geldi.
Bu sonuçla Al Nassr, turnuvadaki ilk galibiyetini alırken Neftchi Fargona ilk mağlubiyetini yaşadı.
RONALDO'NUN 1000 GOL HEDEFİNE 19 KALDI
Futbol kariyerini 1000 gole ulaşarak noktalamayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, Neftchi Fargona karşısında attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 981'e yükseltti.
Portekizli yıldız, hedefine ulaşmak için 19 gol daha atması gerekiyor.
King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cristiano Ronaldo da fileleri havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Angelo, 42. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada rakip oyuncu Gofurov kendi kalesine attı. Neftchi Fargona'nın tek golü ise 51. dakikada Odilov'dan geldi.
Bu sonuçla Al Nassr, turnuvadaki ilk galibiyetini alırken Neftchi Fargona ilk mağlubiyetini yaşadı.
RONALDO'NUN 1000 GOL HEDEFİNE 19 KALDI
Futbol kariyerini 1000 gole ulaşarak noktalamayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, Neftchi Fargona karşısında attığı golle kariyerindeki toplam gol sayısını 981'e yükseltti.
Portekizli yıldız, hedefine ulaşmak için 19 gol daha atması gerekiyor.
🚀41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 981. golünü attı. ⏳1000 gole ulaşmasına son 19 gol kaldı. https://t.co/qq9MSQil1u
— Sporx (@sporx) October 12, 2026