Arsenal antrenmanında iki sakatlık! Arteta'dan esprili yanıt

Premier Lig'de Leeds United'ı 2-1 mağlup eden Arsenal'de, karşılaşmanın ardından düzenlenen antrenmanda iki oyuncu sakatlık yaşadı. Emirates Stadı'nda gerçekleştirilen çalışmada Piero Hincapie ve Martin Zubimendi'nin sakatlanması, Londra ekibinde endişeye neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ekvadorlu savunma oyuncusu Hincapie, Leeds United karşılaşmasının 82. dakikasında oyuna dahil olurken İspanyol orta saha Zubimendi mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
ARTETA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, iki oyuncunun da durumunun gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netleşeceğini belirtti.
Antrenmanda yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Planımız, yeterince süre almayan oyuncularla maçtan sonra antrenman yapmaktı. Talihsiz iki pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik." ifadelerini kullandı.
'HİÇ ANTRENMAN YAPMASALAR SAKATLANMAZLARDI'
Sakatlıkların nasıl önlenebileceği yönündeki soruya esprili bir yanıt veren Arteta, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç antrenman yapmasalar sakatlanmazlardı. Ancak onlardan oynamalarını istediğinizde maç ritimleri ve oyuna etkileri olmazdı."
Görevde olduğu yedi yıl boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Arteta, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Keşke geleceği görebilseydim de oyunculara 'Gidin jakuzide dinlenin, yarın görüşürüz' diyebilseydim."
HINCAPIE'NİN DURUMU DAHA CİDDİ
Arteta, Hincapie'nin ayak bileğinde yaşadığı sakatlığın Zubimendi'nin sorununa kıyasla daha ciddi olduğunu açıkladı.
İki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
ARTETA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, iki oyuncunun da durumunun gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netleşeceğini belirtti.
Antrenmanda yaşanan sakatlıklarla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Planımız, yeterince süre almayan oyuncularla maçtan sonra antrenman yapmaktı. Talihsiz iki pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik." ifadelerini kullandı.
'HİÇ ANTRENMAN YAPMASALAR SAKATLANMAZLARDI'
Sakatlıkların nasıl önlenebileceği yönündeki soruya esprili bir yanıt veren Arteta, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç antrenman yapmasalar sakatlanmazlardı. Ancak onlardan oynamalarını istediğinizde maç ritimleri ve oyuna etkileri olmazdı."
Görevde olduğu yedi yıl boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Arteta, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Keşke geleceği görebilseydim de oyunculara 'Gidin jakuzide dinlenin, yarın görüşürüz' diyebilseydim."
HINCAPIE'NİN DURUMU DAHA CİDDİ
Arteta, Hincapie'nin ayak bileğinde yaşadığı sakatlığın Zubimendi'nin sorununa kıyasla daha ciddi olduğunu açıkladı.
İki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.