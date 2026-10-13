Dün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Göztepe
4
Dün
BİTTİ
Coventry City
4
Newcastle
1
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Süper Lig'de 7. hafta panoraması

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında liderliği devralırken Beşiktaş ikinci sıraya yükseldi, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 13 puanla zirve takibini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 22:44 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 7. hafta panoraması
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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın son maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti.

Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 15 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Milli araya averajla lider giren Amed Sportif Faaliyetler ise yaşadığı beraberlik sonucunda 14 puanla üçüncü basamağa geriledi.

13'er puanı bulunan iki takımdan Fenerbahçe dördüncü, Trabzonspor beşinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de bu hafta yapılan müsabakaların sadece 2'sini ev sahibi takımlar kazandı. Dört mücadelede konuk ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 24 golün atıldığı 7. haftada 8 takım fileleri havalandırmayı başaramadı.

- Toplu sonuç

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-1

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-3

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: 0-0

Gaziantep FK-Arca Çorum FK: 0-3

Beşiktaş-Kocaelispor: 2-1

Eyüpspor-Göztepe: 0-4

 

- Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 7 5 1 1 16 11 5 16
2.BEŞİKTAŞ 7 5 0 2 16 8 8 15
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 7 4 2 1 17 9 8 14
4.FENERBAHÇE 7 4 1 2 19 6 13 13
5.TRABZONSPOR 7 4 1 2 16 5 11 13
6.CORENDON ALANYASPOR 7 3 3 1 8 6 2 12
7.KOCAELİSPOR 7 4 0 3 8 6 2 12
8.ARCA ÇORUM FK 7 3 1 3 16 12 4 10
9.KASIMPAŞA 7 2 4 1 8 8 0 10
10.ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 1 3 7 9 -2 10
11.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 7 2 2 3 10 11 -1 8
12.GAZİANTEP FK 7 2 2 3 7 10 -3 8
13.GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 7 15 -8 8
14.ERZURUMSPOR FK 7 2 2 3 3 11 -8 8
15.GÖZTEPE 7 1 3 3 15 15 0 6
16.TÜMOSAN KONYASPOR 7 1 2 4 4 8 -4 5
17.SAMSUNSPOR 7 1 1 5 6 15 -9 4
18.EYÜPSPOR 7 1 0 6 2 20 -18 3
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