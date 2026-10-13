Galatasaray MCT Technic'e Bursaspor darbesi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 93-88 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 17, Nikolic 12, Metu 2, Ballo 8, Pierre 9, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Smailagic 10, Bleijenbergh, Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5
Bursaspor Basketbol: Hammonds 25, Watson 4, Ege Tırpancı 2, Taylor 21, Brown 4, Moore 11, Freeman-Liberty 19, Buğra Çal 5, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 2
1. Periyot: 20-20
Devre: 41-45
3. Periyot: 60-66
Beş faulle çıkanlar: 39.33 Freeman-Liberty (Bursaspor), 39.55 Nikolic (Galatasaray)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 17, Nikolic 12, Metu 2, Ballo 8, Pierre 9, Berkan Durmaz 5, Can Korkmaz 2, Smailagic 10, Bleijenbergh, Ivanovic 18, Buğrahan Tuncer 5
Bursaspor Basketbol: Hammonds 25, Watson 4, Ege Tırpancı 2, Taylor 21, Brown 4, Moore 11, Freeman-Liberty 19, Buğra Çal 5, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 2
1. Periyot: 20-20
Devre: 41-45
3. Periyot: 60-66
Beş faulle çıkanlar: 39.33 Freeman-Liberty (Bursaspor), 39.55 Nikolic (Galatasaray)