Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ortak çağrı: 'Deplasmana yasak kalksın!'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki kulüp, deplasman tribünlerine yönelik yasakların kaldırılması konusunda ortak bir çağrı yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk olarak Trabzonspor, "Deplasmana 'Yasak' Kaldırılsın!" başlığıyla yayımladığı açıklamada, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel oluşturacak bir sorun bulunmadığını belirtti. Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının ise İstanbul'da takımlarını destekleyebilmesini istediklerini duyurdu.
Trabzonspor'un çağrısının ardından Beşiktaş da açıklama yayımlayarak bordo-mavili kulübün talebine destek verdi. Siyah-beyazlılar, deplasman tribünlerinin tüm futbolseverlere açık olması gerektiğini vurguladı.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübünün açıklamasının tamamı şu şekilde:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.
Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.
Trabzonspor Kulübü"
BEŞİKTAŞ'TAN TRABZONSPOR'A DESTEK
Beşiktaş Kulübü de Trabzonspor'un çağrısına katıldığını belirterek taraftarların deplasman tribünlerinde takımlarını destekleyebilmesi gerektiğini ifade etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasının tamamı ise şöyle:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.
Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.
Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.
Beşiktaş JK"
Trabzonspor'un çağrısının ardından Beşiktaş da açıklama yayımlayarak bordo-mavili kulübün talebine destek verdi. Siyah-beyazlılar, deplasman tribünlerinin tüm futbolseverlere açık olması gerektiğini vurguladı.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübünün açıklamasının tamamı şu şekilde:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.
Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.
Trabzonspor Kulübü"
BEŞİKTAŞ'TAN TRABZONSPOR'A DESTEK
Beşiktaş Kulübü de Trabzonspor'un çağrısına katıldığını belirterek taraftarların deplasman tribünlerinde takımlarını destekleyebilmesi gerektiğini ifade etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasının tamamı ise şöyle:
"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz.
Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz.
Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz.
Beşiktaş JK"