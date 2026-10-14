Beşiktaş karşısında Christian Ilzer'in kaderi belli olabilir!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların rakibinde karşılaşma öncesinde teknik direktör Christian Ilzer'in geleceği gündeme geldi.
Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan Hoffenheim'da alınan sonuçlar nedeniyle Avusturyalı çalıştırıcının üzerindeki baskının arttığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ MAÇI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Bundesliga'da oynadığı ilk 5 karşılaşmada yalnızca 3 puan toplayan Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu.
Alman ekibinde üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Christian Ilzer'in geleceğinin tartışılmaya başlandığı ifade edildi.
Hoffenheim'ın Beşiktaş karşısında da mağlup olması halinde Avusturyalı teknik adamın görevine son verilebileceği öne sürüldü.
ITALIANO'DAN HOFFENHEIM'A ÖZEL HAZIRLIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Hoffenheim karşılaşması öncesinde rakibin zayıf yönlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Alman temsilcisinin özellikle savunmada yaptığı hataları inceleyen İtalyan çalıştırıcının, hücum planını bu eksikler doğrultusunda hazırladığı belirtildi.
HIZLI HÜCUMLARA ÖNEM VERİYOR
Italiano'nun antrenmanlarda hücum oyuncularına son vuruş, hızlı geçiş ve savunma arkasına koşu çalışmaları yaptırdığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı teknik heyet, Hoffenheim'ın savunmadaki sorunlarından yararlanarak Almanya deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan Hoffenheim'da alınan sonuçlar nedeniyle Avusturyalı çalıştırıcının üzerindeki baskının arttığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ MAÇI BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Bundesliga'da oynadığı ilk 5 karşılaşmada yalnızca 3 puan toplayan Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da OFI Girit'e 2-0 mağlup oldu.
Alman ekibinde üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından Christian Ilzer'in geleceğinin tartışılmaya başlandığı ifade edildi.
Hoffenheim'ın Beşiktaş karşısında da mağlup olması halinde Avusturyalı teknik adamın görevine son verilebileceği öne sürüldü.
ITALIANO'DAN HOFFENHEIM'A ÖZEL HAZIRLIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise Hoffenheim karşılaşması öncesinde rakibin zayıf yönlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Alman temsilcisinin özellikle savunmada yaptığı hataları inceleyen İtalyan çalıştırıcının, hücum planını bu eksikler doğrultusunda hazırladığı belirtildi.
HIZLI HÜCUMLARA ÖNEM VERİYOR
Italiano'nun antrenmanlarda hücum oyuncularına son vuruş, hızlı geçiş ve savunma arkasına koşu çalışmaları yaptırdığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı teknik heyet, Hoffenheim'ın savunmadaki sorunlarından yararlanarak Almanya deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.