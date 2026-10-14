Osimhen'in maç sonu Yamal'dan talebi!

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen ile Lamine Yamal arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından genç İspanyol futbolcuyu yanına çağırarak gazeteci arkadaşının fotoğraf çektirme isteğini iletti.
Osimhen, arkadaşının Lamine Yamal ile verdiği pozu ise bizzat kendisi fotoğrafladı.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsünün, arkadaşının isteğini kırmayarak fotoğraf makinesinin arkasına geçmesi maç sonunu dikkat çeken anlarından biri oldu.
Osimhen, arkadaşının Lamine Yamal ile verdiği pozu ise bizzat kendisi fotoğrafladı.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsünün, arkadaşının isteğini kırmayarak fotoğraf makinesinin arkasına geçmesi maç sonunu dikkat çeken anlarından biri oldu.