Liverpool'da Salah krizi çıktı!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla eski takımı Liverpool'un taraftarlarının da gündemine geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mısırlı futbolcunun bu sezon 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlaması, Liverpool'un hücum performansıyla karşılaştırıldı.
SALAH 7, LIVERPOOL 7!
Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Liverpool, sezonun ilk 6 maçında toplam 7 gol kaydedebildi.
Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, tek başına 7 gole ulaşarak eski takımının toplam gol sayısını yakaladı.
Bu istatistik, Liverpool taraftarları arasında sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar, Salah'ın ayrılmasının ardından takımın hücum hattında yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
KUPS MAÇINDA DİNLENDİRİLEBİLİR
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak KuPS Kuopio karşılaşmasında Salah'ı dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Alman teknik adamın, mücadelenin suni çim zeminde oynanacak olması ve Beşiktaş derbisini göz önünde bulundurarak Mısırlı yıldızı yedek kulübesinde başlatabileceği belirtildi.
Reis'in bu planla Salah'ı Beşiktaş karşılaşmasına daha dinç çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.
SALAH 7, LIVERPOOL 7!
Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 mağlup olan Liverpool, sezonun ilk 6 maçında toplam 7 gol kaydedebildi.
Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, tek başına 7 gole ulaşarak eski takımının toplam gol sayısını yakaladı.
Bu istatistik, Liverpool taraftarları arasında sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar, Salah'ın ayrılmasının ardından takımın hücum hattında yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
KUPS MAÇINDA DİNLENDİRİLEBİLİR
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak KuPS Kuopio karşılaşmasında Salah'ı dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Alman teknik adamın, mücadelenin suni çim zeminde oynanacak olması ve Beşiktaş derbisini göz önünde bulundurarak Mısırlı yıldızı yedek kulübesinde başlatabileceği belirtildi.
Reis'in bu planla Salah'ı Beşiktaş karşılaşmasına daha dinç çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.