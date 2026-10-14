Konferans Ligi'nde perde açılıyor: Trabzonspor sahne alacak!

UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ilk hafta heyecanı, 18 müsabakayla yaşanacak.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
TRABZONSPOR, FİNLANDİYA DEPLASMANINDA
Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio ile karşı karşıya gelecek.
Tammelan Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle ayrılarak organizasyonun lig aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK HAFTA PROGRAMI
15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.45
- Gent (Belçika) - Aarhus (Danimarka)
- Panathinaikos (Yunanistan) - Borac (Bosna Hersek)
- Lugano (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
- KuPS Kuopio (Finlandiya) - Trabzonspor (Türkiye)
- Universitatea Craiova (Romanya) - Getafe (İspanya)
- Riga (Letonya) - Kairat (Kazakistan)
- Hajduk Split (Hırvatistan) - Ajax (Hollanda)
- CSKA Sofya (Bulgaristan) - Monaco (Fransa)
- Mjallby (İsveç) - Inter Escaldes (Andorra)
- Egnatia (Arnavutluk) - Midtjylland (Danimarka)
22.00
- Atalanta (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Freiburg (Almanya) - Jablonec (Çekya)
- Kopenhag (Danimarka) - Braga (Portekiz)
- Brighton (İngiltere) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
- Twente (Hollanda) - Thun (İsviçre)
- Sint-Truidense (Belçika) - Iberia (Gürcistan)
- Brann (Norveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
- Hearts (İskoçya) - Nordsjaelland (Danimarka)
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
TRABZONSPOR, FİNLANDİYA DEPLASMANINDA
Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio ile karşı karşıya gelecek.
Tammelan Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Trabzonspor, deplasmandan galibiyetle ayrılarak organizasyonun lig aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK HAFTA PROGRAMI
15 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19.45
- Gent (Belçika) - Aarhus (Danimarka)
- Panathinaikos (Yunanistan) - Borac (Bosna Hersek)
- Lugano (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)
- KuPS Kuopio (Finlandiya) - Trabzonspor (Türkiye)
- Universitatea Craiova (Romanya) - Getafe (İspanya)
- Riga (Letonya) - Kairat (Kazakistan)
- Hajduk Split (Hırvatistan) - Ajax (Hollanda)
- CSKA Sofya (Bulgaristan) - Monaco (Fransa)
- Mjallby (İsveç) - Inter Escaldes (Andorra)
- Egnatia (Arnavutluk) - Midtjylland (Danimarka)
22.00
- Atalanta (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
- Freiburg (Almanya) - Jablonec (Çekya)
- Kopenhag (Danimarka) - Braga (Portekiz)
- Brighton (İngiltere) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
- Twente (Hollanda) - Thun (İsviçre)
- Sint-Truidense (Belçika) - Iberia (Gürcistan)
- Brann (Norveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
- Hearts (İskoçya) - Nordsjaelland (Danimarka)